زاد 260 مليون دولار في شهر..الاحتياطي النقدي يرتفع إلى 53.09 مليار دولار
الرئيس السيسي يؤكد لـ السلطان هيثم أن أمن السلطنة جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.. ويشدد على أهمية خفض التصعيد
"الوزراء" يوافق على مشروع تحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا
ترامب: إذا لم توافق إيران على المقترح المطروح فسيبدأ القصف على مستوى أعلى بكثير
أحمد موسي : هاني شاكر لم يتأخر عن الغناء لوطنه يومًا
الحكومة توافق على طلب بعض الوزارات بالتعاقد لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية
يانيك فيريرا سبب إيقاف القيد رقم 16 للزمالك
الزمالك يطلب حكاما أجانب لمباراة سيراميكا كليوباترا
الرئيس السيسي: أمن واستقرار سلطنة عمان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
وزير النقل: تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل الشهر المقبل
زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات
أول ولادة طبيعية ببلاش .. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
محافظ الإسكندرية يبحث مع مفتي الجمهورية تعزيز التعاون المشترك وخدمة قضايا المجتمع

محافظ الإسكندرية يستقبل مفتي الجمهورية لبحث تعزيز التعاون المشترك وخدمة قضايا المجتمع
إيمان طلعت

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية؛ لبحث  تعزيز التعاون المشترك بين محافظة الإسكندرية ودار الإفتاء المصرية في المجالات الدينية والمجتمعية.

في بداية اللقاء رحَّب محافظ الإسكندرية بفضيلة مفتي الجمهورية، مؤكدًا تقديره للدور الوطني والعلمي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في نشر الوعي الديني الصحيح، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وترسيخ قيم الوسطية والتسامح داخل المجتمع، مشيدًا بجهودها في خدمة المواطنين عبر مختلف الوسائل التقليدية والرقمية.

دور محوري في تقديم الفتوى المنضبطة بأسس علمية وكوادر مؤهلة

وأكد فضيلةُ مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، أهميةَ تعزيز التعاون والتنسيق بين دار الإفتاء المصرية ومحافظة الإسكندرية بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وبناء الوعي الرشيد، مشددًا على أن تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية يمثل ركيزةً أساسية في مواجهة التحديات الفكرية وترسيخ قيم الاعتدال والانتماء الوطني، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية تضطلع بدور محوري في تقديم الفتوى المنضبطة القائمة على أسس علمية راسخة من خلال كوادر مؤهلة وبرامج تدريبية متخصصة، لافتًا إلى توسع الدار في استخدام التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية للوصول إلى مختلف فئات المجتمع داخل مصر وخارجها، إلى جانب دورها الدولي عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في تنسيق الجهود الإفتائية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية.

وبحث فضيلة مفتي الجمهورية مع المحافظ إنشاء فرع مستقل لدار الإفتاء المصرية بمحافظة الإسكندرية يضم عددًا من الوحدات المتخصصة، من بينها الإرشاد الزواجي ووحدات الحوار وفض النزاعات، بهدف مواجهة المشكلات الأسرية والاجتماعية والحد من النزاعات المجتمعية، فضلًا عن نشر ثقافة الحوار والتفاهم وترسيخ قيم التسامح والاستقرار داخل المجتمع، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لدعم المبادرات التوعوية وخدمة قضايا المجتمع، بما يعكس الدور الحضاري لمصر ومؤسساتها الدينية في ترسيخ قيم الاعتدال والوعي الوطني.

من جانبه أشار محافظ الإسكندرية إلى أن دعم فرع دار الإفتاء المصرية بالمحافظة وتطويره ليصبح فرعًا مستقلًّا يضم عددًا من الوحدات المتخصصة، من بينها الإرشاد الزواجي ووحدات الحوار وفض النزاعات، يُعدُّ خطوةً مهمة نحو تعزيز الدور المجتمعي والتوعوي للدار، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الإفتائية والدعوية بصورة أكثر فاعلية، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم المجتمعية والحفاظ على الهوية الوطنية.

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

