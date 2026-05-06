الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

120 طن لـ الكويت وقطر والعراق.. تزايد الطلب الخليجي على الدواجن المصرية

ولاء عبد الكريم


أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية  أن قطاع الدواجن المصري يشهد حراكًا إيجابيًا على صعيد التصدير، في ظل تزايد الطلب من الأسواق الخليجية والعراقية على الدواجن والمنتجات المرتبطة بها، بما يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتج المصري إقليميًا.
 

وأوضح السيد فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن إجمالي الكميات المطلوبة للتصدير حاليًا تبلغ نحو 120 طنًا من الدواجن، موجهة إلى كل من الكويت وقطر والعراق، إلى جانب طلبات متزايدة من السوق السعودي على شاورما الدواجن المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الطلبات تخضع لاشتراطات ومواصفات قياسية محددة، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى إخطار المجازر بهذه الكميات والعمل على تجهيزها وفقًا للمعايير المطلوبة لضمان قبولها في الأسواق المستوردة.
 

انخفاض 15٪ بالأسعار 

وأضاف أن السوق المحلي يشهد في الوقت نفسه تراجعًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، نتيجة زيادة المعروض بنسبة تقترب من 10% إلى 15% خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ساهم في تحقيق حالة من التوازن السعري وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.
 

السوق المصرى لن يتأثر بالتصدير 

وشدد رئيس شعبة الدواجن على أن تلبية احتياجات التصدير لن تؤثر على حجم المعروض في السوق المحلي، في ظل وفرة الإنتاج وقدرة القطاع على تلبية الطلبين المحلي والخارجي في آن واحد، مؤكدًا أن الأولوية تظل دائمًا لتأمين احتياجات السوق المصرية.
 

دعم القطاع من قبل الدوله 

وطالب عبد العزيز السيد بضرورة تقديم مزيد من الدعم لقطاع الدواجن، سواء من خلال تيسير مدخلات الإنتاج أو دعم صغار المربين، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، ويفتح المجال أمام التوسع في التصدير إلى أسواق جديدة، بما يعزز من مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.

