الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مصر وبيلاروسيا تفتحان مسارًا استثماريًا جديدًا لتعميق التصنيع والتجارة

ولاء عبد الكريم

استهل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، زيارته إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، بعقد اجتماع موسع مع وزير الاقتصاد البيلاروسي يوري تشيبوتار، في إطار أعمال اللجنة المصرية – البيلاروسية المشتركة، لبحث تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

تعزيز الشراكات الاقتصادية

أكد الوزير أن الزيارة تأتي ضمن توجه الدولة المصرية لتوسيع الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، بما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة الصادرات، وتعميق القدرات التصنيعية، وخلق فرص عمل مستدامة.

تكامل الاستثمار والتجارة

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف تحقيق التكامل بين الاستثمار والتجارة، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وربط الترويج الاستثماري بالتوسع التجاري والصناعي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على النفاذ للأسواق الإقليمية والدولية.

مصر مركز إقليمي للإنتاج

وأوضح فريد أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تشمل الموقع الاستراتيجي، واتفاقيات التجارة الحرة، والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب المناطق الاستثمارية المؤهلة، بما يجعلها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير إلى إفريقيا والعالم العربي.

منتدى أعمال مشترك

وكشف الوزير عن تنظيم منتدى أعمال مصري – بيلاروسي بمشاركة 24 شركة مصرية، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في البلدين، واستكشاف فرص التعاون في قطاعات الصناعات الهندسية، والآلات والمعدات، والصناعات الغذائية، والزراعة، والأدوية.

صناديق استثمار صناعي

واستعرض الوزير خطة إنشاء صندوقين للاستثمار الصناعي، أحدهما داخل مصر والآخر لدعم الاستثمارات في إفريقيا، بهدف تعميق سلاسل القيمة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي.

اهتمام بيلاروسي متزايد

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد البيلاروسي حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر، خاصة في مجالات الصناعات الهندسية والمعدات الثقيلة والمركبات والصناعات الغذائية، مع اهتمام بتوسيع التعاون في أسواق المال والاستفادة من التجربة المصرية في تطوير السوق. 

ومن المقرر أن يعقد الوزير سلسلة لقاءات مع عدد من الشركات البيلاروسية لبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة في مصر، بما يدعم توطين التكنولوجيا وتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

بيلاروسيا اللجنة المشتركة البلا روسيا المصرية التعاون الاقتصادى

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
