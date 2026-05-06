11,6 ٪ انخفاضا في قيمة الصادرات خلال شهر فبراير 2026

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 6 / 5/ 2026 النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن شهر فبراير 2026.

الميــزان التجــارى

ووفقا للبيانات الاحصائية، بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 5,1 مليار دولار خلال شهر فبراير 2026 مقابل 2,7 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 87,5 ٪.

الصــــادرات

انخفضت قيمة الصادرات بنسبـة 11,6 ٪ حيث بلغت 4,2 مليار دولار خـلال شهر فبراير 2026 مقابل 4,7 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها:

(اسمدة بنسبة 39,3 ٪ ، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 16,2 ٪ ، بطاطس بنسبـة 16,0 ٪ ، البترول الخام بنسبـة 34,4 ٪ ) .

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر فبراير 2026 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( منتجات البترول بنسبــة 85,4 ٪ ، فواكه طازجة بنسبــة 49,1 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبـة 8,0 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبه 2,4 ٪ ) .

الواردات

ارتفعت قيمة الواردات بنسبـة 24,7 ٪ حيـث بلغت 9,3 مليار دولار خلال شهـر فبراير 2026 مقابل 7,4 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السـلع وأهمها:

(الغاز الطبيعي بنسبة 56,2 ٪ ، مواد اولية من حديد او صلب بنسبــة 11,6 ٪ ، قمح بنسبــة 4,5 ٪ ، نحاس ومصنوعاته بنسبة 74,2 ٪) .

بينما انخفضت قيمـة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2026 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 20,1 ٪ ، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبـة 1,5 ٪ ، سيارات ركوب بنسبة 1,4 ٪ ، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 14,9 ٪ ).