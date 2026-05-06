محافظ كفرالشيخ يزرع الأشجار ضمن فعاليات جملية يا بلدي| صور

محمود زيدان

حرص المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، على زراعة الأشجار بحي غرب كفرالشيخ، وذلك لمضاعفة المسطحات الخضراء، وتحقيق التنمية البيئية، وتعزيز المظهر الحضاري، ضمن فعاليات مبادرة «جملية يا بلدي» وفي إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دعمًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، ومحمد زكريا، رئيس حي غرب، وعصام القصيف، رئيس جهاز النظافة والتجميل.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن التوسع في زراعة الأشجار لا يهدف إلى المظهر الجمالي فقط، بل يُعد حقًا للأجيال القادمة، لدورها في الحفاظ على التوازن البيئي، وحماية التنوع البيولوجي، وتحسين جودة الهواء، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وخفض غازات الاحتباس الحراري، والحد من تآكل التربة والتصحر، بما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة.

كلف محافظ كفرالشيخ بالحفاظ على الأشجار التي تم زراعتها ضمن المبادرة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامتها، والتوسع في زراعة الأشجار المثمرة بالجزر الوسطى، والميادين، والشوارع، ومحيط الجهات الحكومية، وحول أسوار المدارس ومراكز الشباب، ومداخل القرى والمدن، والحدائق العامة، والمناطق الصناعية.

وجه محافظ كفرالشيخ بالاستمرار في إنشاء الحدائق العامة ورفع كفاءتها، واستكمال أعمال تجميل الميادين على مستوى المحافظة، والتوسع في المساحات الخضراء، وتعزيز مشاتل إنتاج الأشجار بالمراكز والمدن، إلى جانب الاهتمام بزراعة النباتات المزهرة بالمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، داعيًا المجتمع المدني إلى المشاركة في المبادرة، وزراعة الأشجار المثمرة أمام منازلهم أو في حدائقهم، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز التنمية الشاملة.

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

