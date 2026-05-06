قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تدرس المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب وتعتزم نقل ردها عبر باكستان
ناقد رياضي يُشيد بأرقام زيزو مع الأهلي: 15 مساهمة تهديفية في موسمه الأول
تأجيل محاكمة 22 متهما في قضية خلية الهيكل الإداري بمدينة نصر لـ 19 يوليو
حصاد النجاح.. هولندا ومصر تعززان الشراكة الزراعية في قمة بارزة
رئيس الحكومة اللبنانية: الحديث عن اجتماع محتمل مع نتنياهو سابق لأوانه
تأجيل محاكمة 68 متهما بخلية قصر النيل الإرهابية لـ 18 يوليو
مدبولي: مصر تدين الاعتداء الغاشم على الإمارات.. وندعم أشقاءنا بشكل كامل
موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026| جدول الإجازات الرسمية كاملة حتى نهاية العام
الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية – الإسرائيلية الأسبوع المقبل في واشنطن
بأوامر معتمد جمال.. مران خفيف للاعبي الزمالك استعدادًا لاتحاد العاصمة بالكونفدرالية
منها الملابس الجاهزة والسيارات.. وزير الصناعة: تحديد 7 قطاعات أساسية للتطوير وجذب الاستثمارات فيها
إيقاف وغرامة.. عقوبات قاسية من رابطة الأندية بـ الجولة الثامنة في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تنفي استهدافها بعد هجوم على سفينة شحن في مضيق هرمز

املة الطائرات "شارل ديجول"
املة الطائرات "شارل ديجول"
محمود عبد القادر

أكدت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، أن بلادها لم تكن المقصودة بالهجوم الذي استهدف سفينة شحن تابعة لمجموعة «سي إم إيه سي جي إم» أثناء عبورها مضيق هرمز. ونقلت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون، عن الرئيس إيمانويل ماكرون قوله إن فرنسا «لم تكن مستهدفة على الإطلاق» في هذا الحادث.

وأوضحت بريجون، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الهجوم يعكس استمرار خطورة الوضع في المنطقة، لافتة إلى أن السفينة لم تكن ترفع العلم الفرنسي، بل علم مالطا. وشددت على أن الرئيس حرص على التأكيد بهذه الصيغة أن فرنسا ليست الجهة المستهدفة.

من جهتها، أعلنت مجموعة «سي إم إيه سي جي إم» أن سفينتها «سان أنطونيو» تعرضت لهجوم أثناء عبورها المضيق، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الطاقم وتضرر السفينة.

وأضافت الشركة أنه تم إجلاء المصابين لتلقي العلاج، مؤكدة أنها تتابع تطورات الحادث عن كثب، ومستعدة لتقديم الدعم اللازم للطاقم. وتشير بيانات الشحن إلى أن السفينة، التي ترفع علم مالطا، كانت في طريقها إلى ميناء موندرا في الهند.

وأعلنت القوات المسلحة الفرنسية أن مجموعة حاملة الطائرات "شارل ديجول" تتجه نحو البحر الأحمر وخليج عدن، في إطار تنسيق مشترك بين فرنسا وبريطانيا للتحضير لمهمة مستقبلية تهدف إلى تعزيز حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وذكرت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، في بيان رسمي، أن مجموعة حاملة الطائرات عبرت قناة السويس يوم الأربعاء، متجهة إلى جنوب البحر الأحمر.

وكانت المجموعة قد انتشرت في شرق البحر المتوسط بعد وقت قصير من اندلاع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، مع قدرة على البقاء في عرض البحر لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عملية ملحمة الغضب ستنتهي وسيتم فتح مضيق هرمز للجميع بما في ذلك إيران  إذا وافقت طهران.

وقال ترامب في تصريحات له : إذا لم توافق إيران سيبدأ القصف على مستوى أعلى بكثير.

وتقترب واشنطن وطهران من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب بحسب مانقلت صحيفة أكسيوس عن مسؤولين أمريكان .

وتوقع المسؤولون أن تتلقي واشنطن ردا من طهران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة .

ويشمل الاتفاق الأمريكي الإيراني رفع الجانبين القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز وتعليق إيران تخصيب اليورانيوم ورفع واشنطن العقوبات والإفراج عن أموال إيران.

وقالت الصحيفة الأمريكية : صيغة المذكرة الحالية تعلن نهاية الحرب وبدء مفاوضات لـ30 يوما بشأن مضيق هرمز والنووي الإيراني والعقوبات.

ويشمل الإتفاق ايضا رفع قيود إيران على المضيق والحصار البحري الأمريكي تدريجيا خلال فترة الـ30 يوما.

وستجرى المفاوضات في العاصمة الباكستانيةإسلام آباد أو العاصمة السويسرية جنيف.

فيما هدد مسؤول أمريكي بأن القوات الأمريكية ستعيد فرض الحصار أو استئناف العمل العسكري إذا انهارت المفاوضات.

وذكرت أكسيوس أنه يتم التفاوض على مذكرة من 14 نقطة بين ويتكوف وكوشنر ومسؤولين إيرانيين مباشرة وعبر الوسطاء ، مشيرة إلى أن إيران ستلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.

وقال مسؤول أمريكي بحسب الصحيفة ذاتها : يجري نقاش بند تلتزم بموجبه إيران بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض وستلتزم إيران بنظام تفتيش معزز يتضمن عمليات تفتيش مفاجئة يقوم بها مفتشو الأمم المتحدة.

وزاد المسؤول الأمريكي تصريحاته: واشنطن ستلتزم ضمن مذكرة التفاهم برفع للعقوبات عن إيران والإفراج عن أموال مجمدة تدريجيا .

وأكمل المسؤول الأمريكي: إيران ستوافق في المذكرة على إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد وهذه أولوية لدينا و أحد الخيارات المطروحة للنقاش نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة.

وواصل المسؤول : نسعى لإدراج بند ينص على أن أي خرق إيراني بشأن عملية التخصيب سيؤدي لتمديد فترة التجميد.

وختم قائلا : لم يتم التوصل لاتفاق بعد لكن هذه هي أقرب مرحلة للوصول لاتفاق منذ بدء الحرب.

القوات المسلحة الفرنسية حاملة الطائرات شارل ديجول البحر الأحمر خليج عدن فرنسا وبريطانيا حرية الملاحة في مضيق هرمز الحكومة الفرنسية مجموعة «سي إم إيه سي جي إم» الرئيس إيمانويل ماكرون فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ترشيحاتنا

هانيا الحمامي

لمدة 3 سنوات.. رعاية جديدة لبطلة الإسكواش هانيا الحمامي

منتخب نيوزيلندا

مجموعة مصر.. نيوزيلندا تستعد للمونديال بمواجهة إنجلترا وهايتي

فيفا

منافس مصر.. طلب عاجل من إيران للفيفا قبل كأس العالم

بالصور

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من الفعاليات المجانية بمحافظة البحيرة

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة.. احذرها

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها

الربو.. ما هى محفزاته وكيف تخفف أعراضه؟

الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟
الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟
الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

المزيد