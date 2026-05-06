تعليم الإسكندرية: فصل طالبتين15 يومًا والحرمان من الامتحانات بسبب تقليدهما للعبة إلكترونية

أصدرت مديرية التربية والتعىيم بالإسكندرية بيانا عاجلا بشأن المنشور المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي عما حدث بمجمع الشهداء رسمي لغات مميز بإدارة الجمرك التعليمية بسبب تقليد طالبتين للعبة إلكترونية وحدوث خدوش سطحية بسيطة.

وأصدر الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته بتشكيل لجنة عاجلة ترأسها مدير عام الإدارة واتخذت قرارًا بمعرفة لجنة الحماية المدرسية في ضوء لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بفصل الطالبتين لمدة 15 يومًا وحرمانهما من دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، وإحالة المقصرين ومسئولي الإشراف للتحقيق العاجل .

وشدد أبوزيد في تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية على ضرورة عقد وتنظيم العديد من ندوات التوعية السلوكية للطلاب وعقد لقاءات تشاورية مع أولياء الأمور بشكل دوري منتظم لإشراك الأسرة في تعديل سلوك الطلاب ، كما شدد على اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية رادعة مع الطلاب المخالفين وفق لائحة التحفيز والانضباط المدرسي.