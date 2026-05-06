الدقهلية: إزالة 22 مكمورة فحم نباتي مخالفة في بلقاس

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تنفيذ الأجهزة التنفيذية- بالتعاون مع الأجهزة الشرطية والجهات المعنية- بتنفيذ قرارات إزالة 22 مكمورة فحم نباتي مخالفة بمركز بلقاس، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من التلوث والحرق المكشوف، والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

ومن جهته، أشرَفَ مركز ومدينة بلقاس، على أعمال إزالة مكامير الفحم، بالتنسيق والتعاون والمشاركة مع مركز شرطة بلقاس، وبحضور مسئولي الري والصرف والوحدة المحلية بالحفير والأمل ومسئول البيئة.

وأكد مرزوق أن المحافظة ماضية في تطبيق القانون بكل حسم تجاه أي مصدر للتلوث البيئي، خاصة ما يتعلق بمكامير الفحم المخالفة التي تؤثر سلبا على الصحة العامة وجودة الهواء، مشددًا على أهمية تكاتف جهات التنفيذ والرقابة في تنفيذ التوجيهات بدقة وسرعة.

وشدد المحافظ على ضرورة الاستمرار في حملات الرصد والإزالة والتعامل الفوري مع أي مخالفات بيئية، تنفيذا لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات القيادة التنفيذية بالمحافظة.



