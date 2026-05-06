رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية: دعم رئاسي كبير للقطاع.. وزخم متزايد بعد الافتتاحات الأخيرة

أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن استضافة مصر لفعالية المجلس العالمي للسفر والسياحة لم تأتِ من فراغ، بل تعكس اهتمامًا عالميًا متزايدًا بالمقصد السياحي المصري نتيجة مجموعة من العوامل، في مقدمتها دعم القيادة السياسية لقطاع السياحة بشكل مباشر ومستمر.

وأوضح في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن صناعة السياحة شعرت أخيرًا بأنها تحظى برعاية رئاسية، وهو ما أسهم في إنعاشها بعد فترة صعبة، مشيرًا إلى أن الأمن والأمان يمثلان كلمة السر في هذا النجاح، خاصة عقب إلغاء قانون الطوارئ، الأمر الذي عزز ثقة العالم في مصر كدولة قادرة على حماية زوارها دون إجراءات استثنائية.

وتابع، أن مصر تحتفظ بمكانة متميزة في السياحة الثقافية والشاطئية في منطقة الشرق الأوسط، رغم التحديات السياسية والجيوسياسية، لافتًا إلى أن الاكتشافات الأثرية الكبرى، والمتحف المصري الكبير، وطريق الكباش، ومتحف المومياوات، أسهمت في رفع الطلب العالمي على زيارة مصر، لتحتل المرتبة الرابعة عالميًا في السياحة الثقافية.

وأشار إلى أن نحو 27 مليون سائح يخططون لزيارة مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يعكس قوة الجاذبية السياحية التي تتمتع بها البلاد.

ارتفاع في معدلات الإنفاق السياحي

ولفت عثمان إلى أن اهتمام الدولة بالسياحة يتجلى في مساهمتها بنسبة 18% من العملة الصعبة ودعمها لـ 52 صناعة وتوفيرها نحو 4 ملايين فرصة عمل، مؤكدًا أن ما تحقق من ارتفاع في معدلات الإنفاق السياحي وأعداد الزوار جاء نتيجة هذا الاهتمام.

