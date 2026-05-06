بتمويل الاتحاد الأوروبي.. دعم التكتلات الحرفية والسياحة الريفية بأسوان

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان في ورشة عمل متخصصة لدعم الحرف اليدوية والتراثية، بالتعاون مع مشروع دعم وزارة التنمية المحلية (الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، وبمشاركة فرق فنية من أسوان والأقصر.



وتم اختيار قرية غرب أسوان كنموذج واعد لتطبيق إستراتيجية التنمية من خلال:

السياحة الريفية: استغلال المقومات الطبيعية المتميزة للقرية.



التكتلات الحرفية: جمع الحرفيين في تكتلات لتحقيق التكامل وتبادل الخبرات وتعزيز الهوية الثقافية.

جهود متنوعة



تمكين المرأة: التركيز بشكل أساسي على تعزيز دور السيدات في الإنتاج الحرفي وتوفير فرص عمل مستدامة لهن.

فتح أسواق جديدة: تطوير آليات تسويق فعالة تضمن وصول المنتجات التراثية للأسواق المحلية والدولية.



تطوير المهارات: دعوة الحرفيين لتطوير مهاراتهم الإبداعية لبناء الثقة في المنتج الأسواني.

الحفاظ على الهوية: حماية التراث الثقافي الأسواني من الاندثار.

القيمة الاقتصادية: تحويل الحرف اليدوية إلى مصدر دخل اقتصادي قوي ومستدام.

الربط السياحي: دمج الحرف التراثية ضمن مسارات السياحة لتعزيز مكانة أسوان كوجهة ثقافية عالمية.



الخلاصة: تهدف الورشة إلى بناء نموذج تنموي يربط بين "أصالة الحرفة" و"سياحة الريف" لخلق مجتمع محلي منتج وممكّن اقتصادياً.