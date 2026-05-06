الرئيس السيسي: نواصل تطوير قطاع السياحة للوصول لهدف استقبال 30 مليون سائح سنويا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على مواصلة تطوير قطاع السياحة للوصول إلى هدف استقبال 30 مليون سائح سنويا، مشيرا إلى أن اختيار مصر لاستضافة فعالية المجلس العالمي للسفر والسياحة يعكس الثقة الكبيرة في قدراتها السياحية، مبدِيا استعداد مصر لاستضافة المزيد من فعاليات المجلس وتقديم كل الدعم اللازم لذلك.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة مانفريدي ليفيبفر دوفيديو، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار شريف فتحي، والرئيس والمدير التنفيذي للمجلس جلوريا جيفارا ، والمبعوث الرئاسي الشخصي للسياحة في الإدارة الأمريكية نيك آدامز، ورئيس شركة “أمريكان إكسبرس ترافل” أودري هيندلي، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة “أرسنال سبا” باولو بارليتا، والرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة “كورال ترافل جروب” إيهان بكتاش.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس رحب برئيس المجلس والوفد المرافق، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمجلس العالمي للسفر والسياحة باعتباره أحد أبرز الكيانات الدولية الممثلة للقطاع السياحي الخاص، وذلك لدعم نمو السياحة وتعزيز استدامتها.

وأضاف السفير محمد الشناوي أن رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة أشار إلى حرص المجلس على تنظيم الفعالية الدولية البارزة “رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين” في مصر، بمشاركة 270 من كبار رؤساء وممثلي شركات السياحة والسفر العالمية، في إطار رحلة بحرية تمر عبر قناة السويس وعدد من المدن والموانئ المصرية، مؤكدا أن انعقاد هذه الفعالية في مصر يعتبر رسالة قوية وتأكيدا على الثقة الكبيرة في المقومات السياحية المصرية المتنوعة والمتميزة، وفي مناخ الاستقرار في مصر، والجهود المصرية المبذولة لتطوير القطاع السياحي، وقوة صناعة السياحة في مصر، ونجاح مصر في استقطاب المزيد من السائحين والاستثمارات في قطاع السياحة، مشددا على أن مصر تظل وجهة مفضلة يتطلع الجميع لزيارتها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وفد المجلس أعرب عن اعتزازه بزيارة مصر وتطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في مجالات السياحة والاستثمار السياحي، ودعم جهود الدولة لتطوير البنية التحتية السياحية. وفي هذا السياق، نقل نيك آدامز المبعوث الرئاسي الشخصي للسياحة في الإدارة الأمريكية تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السيد الرئيس، مؤكدا رغبة الولايات المتحدة في زيادة حجم السياحة بين البلدين.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على أن الحفاظ على الاستقرار والأمن والأمان يمثل ضرورة حتمية، وهو ما ثمنه أعضاء الوفد الذين توجهوا بالشكر للسيد الرئيس على جهوده لتحقيق الاستقرار في المنطقة.