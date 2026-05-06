منافس مصر .. الكشف عن استعدادات منتخب نيوزيلندا قبل كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن نيوزيلندا ستواجه هايتي في مباراة ودية في فلوريدا في أوائل يونيو قبل أربعة أيام من مواجهتها لإنجلترا لاستكمال استعداداتها لكأس العالم.

سيلعب منتخب نيوزيلندا، الذي يعود إلى أكبر مسرح لكرة القدم لأول مرة منذ عام 2010، ضد هايتي لأول مرة في ملعب تشيس، في 3 يونيو قبل مواجهته مع إنجلترا في تامبا.

وقال المدرب دارين بازيلي في بيان: "لقد كنا نعمل على حسم مباراتين ضد منافسين آخرين في كأس العالم لوضعنا في أفضل وضع ممكن للأداء في البطولة".

وأضاف: “إن مواجهة هايتي وإنجلترا، وكلاهما في فلوريدا، هي أمر نشعر أنه يحقق ذلك بالضبط.”

منافس مصر

ستلعب نيوزيلندا، المصنفة 85 عالميا، ضد إيران ومصر وبلجيكا في المجموعة السابعة سعياً لتحقيق أول فوز لها في كأس العالم.

يستعد منتخب هايتي، الذي يحتل مركزين أعلى في التصنيف، لمشاركته الثانية في كأس العالم بعد 52 عامًا من مشاركته الأولى، وقد أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة مع منتخبات اسكتلندا والبرازيل والمغرب.

وأضاف بازيلي: "هايتي فريق جيد ومصنف على مستوى مماثل لنا، لذلك نشعر أن ذلك يوفر اختبارًا مثاليًا بينما نستعد لمواجهة إيران في لوس أنجلوس".

سيعلن بازيلي عن تشكيلته للبطولة في منتصف شهر مايو، وسيبدأ فريقه حملته ضد منتخب إيران في ملعب لوس أنجلوس في 15 يونيو.