قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نبيه بري: عراقجي أكد لنا أن لبنان جزء من أي اتفاق بين واشنطن وطهران
مدبولي لـ"صدى البلد": إنشاء أول مصنع لإنتاج المادة الخام للأدوية لكسر الاحتكار العالمي
النيابة تحقق مع البلوجر دنيا فؤاد حول جمع تبرعات لعلاج السرطان بالإسماعيلية
حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور
محافظ البحيرة تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025-2026
بعد احتجاز عضوين من أسطول صمود.. الأمم المتحدة: إيصال المساعدات ليس جريمة
بعد احتجاز عضوين من أسطول صمود.. الأمم المتحدة: إيصال المساعدات ليس جريمة
اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)
الأردن يفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو
الخارجية الإيرانية: لم نسلم بعد ردنا على الورقة الأمريكية للوسيط الباكستاني
مصدر يكشف حقيقة ترك وزير الصحة قاعة اجتماع النواب غاضبا
معسكر مايو.. وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رغم التحديات الإقليمية.. مدبولي: مصر تسابق الزمن لتحقيق طفرة شاملة في الطاقة والصناعة والاقتصاد

مدبولي
مدبولي
رحمة سمير

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي موسع عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، عن حزمة من المؤشرات الاقتصادية والطاقة الإيجابية التي تعكس تحركات الدولة المصرية بقوة نحو تعزيز أمن الطاقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، رغم التوترات الإقليمية العالمية.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية لتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والصناعة.

مدبولي يرأس وفد مصر إلى «القمة الأفريقية» في إثيوبيا

سداد مستحقات الشركاء الأجانب بالكامل بنهاية يونيو

أعلن رئيس الوزراء أن مصر ملتزمة بإنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة بالكامل بنهاية يونيو المقبل، بعد خفض المديونية من أكثر من 6.1 مليار دولار إلى 714 مليون دولار فقط.

استثمارات أجنبية بـ19 مليار دولار في قطاع الطاقة

كشف “مدبولي” عن تعهدات من كبرى الشركات العالمية بضخ استثمارات تتجاوز 19 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، أبرزها:

  • 8 مليارات دولار من شركة إيني
  • 5 مليارات دولار من بريتش بيتروليوم
  • 4 مليارات دولار من أباتشي الأمريكية
  • 2 مليار دولار من أركيوس الإماراتية

وأكد أن هذه الأرقام تعكس الثقة الدولية الكبيرة في الاقتصاد المصري.

رئيس الوزراء المصري يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع مجلس السلام | رويترز

اكتشافات غازية جديدة تعزز الاكتفاء الذاتي

أشار رئيس الوزراء إلى عدة اكتشافات مهمة، أبرزها:

حقل دنيس: احتياطي يتجاوز 2 تريليون قدم مكعب

  • أكثر من 130 مليون برميل مكثفات
  • إنتاج متوقع بين 500 و600 مليون قدم مكعب يوميًا
  • إضافة 50 مليون قدم مكعب يوميًا
  • بدء الاستفادة منه خلال الصيف الحالي
  • البترول

 فخر الصناعة والطاقة المصرية

أشاد مدبولي بالكفاءات المصرية العاملة على الحفار المصري "القاهر 2" في البحر المتوسط، مؤكدًا أن المهندسين والعمال المصريين أصبحوا محل ثقة كبرى الشركات العالمية.

  • الحفار القاهر 2
  • مهندسون مصريون
  • عمليات الحفر بالبحر المتوسط

توسع ضخم في الطاقة الجديدة والمتجددة

أكد رئيس الوزراء أن مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة بحلول 2028، من خلال:

  • مشروعات رياح بقدرة 4750 ميجاوات
  • بطاريات تخزين 4000 ميجاوات
  • توسعات في خليج السويس، رأس شقير، جبل الجلالة، والزعفرانة

نمو اقتصادي قوي رغم الأزمات العالمية

كشف مدبولي عن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5% في الربع الثالث من العام المالي الحالي، مع تراجع نسبي في معدلات التضخم، رغم الحرب الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

اهتمام مصري بالطاقة الجديدة والمتجددة.. ماذا فعلت الحكومة للحفاظ على المناخ؟

طفرة صناعية وتوسعات إستراتيجية

أبرز ما تم الإعلان عنه:

  • مضاعفة إنتاج مجمع الألومنيوم بنجع حمادي
  • شراكات مع ثاني أكبر شركة ألومنيوم عالميًا
  • خطة لتوطين صناعة الطاقة المتجددة
  • تحديث قانون الثروة المعدنية لتعظيم القيمة المضافة للخامات المصرية

مصر تعزز دورها الإقليمي في الطاقة

أكد مدبولي أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط، مع توقيع اتفاقيات لدعم قطاع الغاز في لبنان وتوسيع النفوذ المصري في المنطقة.

رغم التحديات الإقليمية وتقلبات الأسواق العالمية، تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطة متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، جذب الاستثمارات، تعزيز الصناعة، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يؤكد أن مصر تتحرك بخطى ثابتة نحو مستقبل اقتصادي أكثر قوة واستدامة.

الاجتماع الأسبوعي للحكومة مصطفى مدبولي جذب الاستثمارات نمو اقتصادي القيادة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

ترشيحاتنا

المهندس رأفت هندي، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات: مصر في صدارة سرعة الإنترنت على مستوى أفريقيا.. وتقدمنا 14 مركزا بمستوى الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات: مصر توطن الصناعات التكنولوجية وتستهدف 6 مليارات دولار من صادرات القطاع

وزير الصناعة

وزير الصناعة: نناقش مع القطاع الخاص فكرة إنشاء منصة تجارة إلكترونية لربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

القوات المسلحة تشارك في فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والإبداع

القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من الفعاليات المجانية بمحافظة البحيرة

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة.. احذرها

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

المزيد