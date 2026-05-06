رغم التحديات الإقليمية.. مدبولي: مصر تسابق الزمن لتحقيق طفرة شاملة في الطاقة والصناعة والاقتصاد

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي موسع عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، عن حزمة من المؤشرات الاقتصادية والطاقة الإيجابية التي تعكس تحركات الدولة المصرية بقوة نحو تعزيز أمن الطاقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، رغم التوترات الإقليمية العالمية.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية لتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والصناعة.

سداد مستحقات الشركاء الأجانب بالكامل بنهاية يونيو

أعلن رئيس الوزراء أن مصر ملتزمة بإنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة بالكامل بنهاية يونيو المقبل، بعد خفض المديونية من أكثر من 6.1 مليار دولار إلى 714 مليون دولار فقط.

استثمارات أجنبية بـ19 مليار دولار في قطاع الطاقة

كشف “مدبولي” عن تعهدات من كبرى الشركات العالمية بضخ استثمارات تتجاوز 19 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، أبرزها:

8 مليارات دولار من شركة إيني

5 مليارات دولار من بريتش بيتروليوم

4 مليارات دولار من أباتشي الأمريكية

2 مليار دولار من أركيوس الإماراتية

وأكد أن هذه الأرقام تعكس الثقة الدولية الكبيرة في الاقتصاد المصري.

اكتشافات غازية جديدة تعزز الاكتفاء الذاتي

أشار رئيس الوزراء إلى عدة اكتشافات مهمة، أبرزها:

حقل دنيس: احتياطي يتجاوز 2 تريليون قدم مكعب

أكثر من 130 مليون برميل مكثفات

إنتاج متوقع بين 500 و600 مليون قدم مكعب يوميًا

إضافة 50 مليون قدم مكعب يوميًا

بدء الاستفادة منه خلال الصيف الحالي



فخر الصناعة والطاقة المصرية

أشاد مدبولي بالكفاءات المصرية العاملة على الحفار المصري "القاهر 2" في البحر المتوسط، مؤكدًا أن المهندسين والعمال المصريين أصبحوا محل ثقة كبرى الشركات العالمية.

توسع ضخم في الطاقة الجديدة والمتجددة

أكد رئيس الوزراء أن مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة بحلول 2028، من خلال:

مشروعات رياح بقدرة 4750 ميجاوات

بطاريات تخزين 4000 ميجاوات

توسعات في خليج السويس، رأس شقير، جبل الجلالة، والزعفرانة

نمو اقتصادي قوي رغم الأزمات العالمية

كشف مدبولي عن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5% في الربع الثالث من العام المالي الحالي، مع تراجع نسبي في معدلات التضخم، رغم الحرب الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

طفرة صناعية وتوسعات إستراتيجية

أبرز ما تم الإعلان عنه:

مضاعفة إنتاج مجمع الألومنيوم بنجع حمادي

شراكات مع ثاني أكبر شركة ألومنيوم عالميًا

خطة لتوطين صناعة الطاقة المتجددة

تحديث قانون الثروة المعدنية لتعظيم القيمة المضافة للخامات المصرية

مصر تعزز دورها الإقليمي في الطاقة

أكد مدبولي أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط، مع توقيع اتفاقيات لدعم قطاع الغاز في لبنان وتوسيع النفوذ المصري في المنطقة.

رغم التحديات الإقليمية وتقلبات الأسواق العالمية، تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطة متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، جذب الاستثمارات، تعزيز الصناعة، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يؤكد أن مصر تتحرك بخطى ثابتة نحو مستقبل اقتصادي أكثر قوة واستدامة.