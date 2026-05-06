تحرك جماعي.. تحرير محاضر ضد البلوجر دنيا فؤاد المعروفة بمحاربة السرطان في الإسماعيلية

تقدّم عدد من المواطنين بمحاضر رسمية ضد دنيا فؤاد، وذلك بعد قيامهم بالتبرع لها بمبالغ مالية، على خلفية ما تم تداوله بشأن إصابتها بمرض السرطان، وهي الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة.

وقالت ولاء الحلفاوي، محامية المتبرعين، في تصريحات صحفية، إن البلاغات المقدمة تضمنت الإشارة إلى وجود شبهة تتعلق بجمع أموال دون وجه حق، موضحة أن موكليها أكدوا تقديمهم التبرعات بدافع إنساني، قبل ظهور تساؤلات حول حقيقة الحالة.

وأضافت الحلفاوي أن ما تم تداوله دفع المتبرعين لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع التأكيد على أن الأمر لا يزال قيد الفحص والتحقيق من قبل الجهات المختصة، دون الجزم بصحة الاتهامات في الوقت الراهن.

وكانت الأجهزة المعنية قد باشرت التحقيق في الواقعة، للوقوف على حقيقة جمع التبرعات، وما إذا كانت قد تمت بناءً على معلومات غير دقيقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.