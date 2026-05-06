وزير الاتصالات: مصر توطن الصناعات التكنولوجية وتستهدف 6 مليارات دولار من صادرات القطاع

قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الأخيرة في تحقيق خطوات مهمة نحو توطين الصناعات التكنولوجية، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للحكومة، عقب اجتماعها الأسبوعي، حيث أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة صادرات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل إلى نحو 6 مليارات دولار، بما يعكس النمو المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي.

مجالات التكنولوجيا والاتصالات

وأشار هندي إلى أن الكوادر المصرية أصبحت محل ثقة كبيرة لدى الشركات العالمية، مؤكدًا أن المهارات والخبرات التي يمتلكها الشباب المصري في مجالات التكنولوجيا والاتصالات تمثل عنصر جذب رئيسيا للاستثمارات الأجنبية.

التوجه إلى السوق المصرية

وأضاف أن عدداً من الشركات العالمية بدأ بالفعل في التوجه إلى السوق المصرية لإجراء أبحاث متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من الكفاءات المحلية والبنية التحتية الرقمية التي تشهد تطورًا مستمرًا.

التوسع في برامج التدريب

وشدد وزير الاتصالات على أن الدولة مستمرة في دعم هذا القطاع من خلال التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة كأحد محركات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.