تخفيضات تصل إلى 30%.. محافظ البحيرة تفتتح منفذًا سلعيًا بالنوبارية

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، منفذًا سلعيًا متكاملًا بمدينة النوبارية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارات الإسكان، والتموين، والداخلية، والزراعة، وبمشاركة عدد من الجهات التنفيذية والخدمية.

ويضم المنفذ مجموعة شاملة ومتنوعة من السلع والمنتجات التي تلبي احتياجات المواطنين، تشمل السلع الغذائية، والملابس، والإكسسوارات، والمفروشات، بمشاركة عدد كبير من العارضين، بما يحقق تنوعًا في الاختيارات وجودة في المعروضات، وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح من 20% إلى 30%.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، أن التواجد بمدينة النوبارية يُجسد حرص المحافظة على الوصول إلى مختلف المناطق، لاسيما النائية منها، مشددةً على أن الأجهزة التنفيذية تتابع بشكل مستمر احتياجات المواطنين، وتعمل على الاستجابة لها بصورة سريعة وفعّالة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأضافت أن إقامة هذا المعرض جاءت بمبادرة من جهاز مدينة النوبارية، في إطار دعم الجهود الحكومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مؤكدة مشاركة جهاز حماية المستهلك في متابعة حركة الأسعار وضمان جودة المنتجات المعروضة بشكل مستمر.

وأكدت الدكتورة / جاكلين عازر، على استمرار جهود المحافظة في التوسع في هذه المنافذ وتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان انتظام العمل بها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، مؤكدة أن المواطن سيظل في صدارة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.





هذا وقد شهد المنفذ إقبالاً كثيفاً من المواطنين منذ الساعات الأولى للافتتاح بأكثر من ١٠ الاف مواطن، ما دفع محافظ البحيرة إلى التوجيه بمد فترة عمله، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من العروض والخدمات المقدمة.

جاء ذلك بحضور اللواء/ وائل حمزة – السكرتير العام المساعد للمحافظة، وم/ محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، ومحمد هدية – وكيل وزارة التموين، إلى جانب مسؤولي جهاز مدينة النوبارية وممثلي الجهات المعنية.