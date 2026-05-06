توريد 64 ألف طن قمح بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على انتظام أعمال توريد القمح بكافة مواقع الاستلام بالمحافظة، في ظل المتابعة اليومية المستمرة وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين، بما يضمن تحقيق المستهدف من موسم التوريد الحالي.

وأشارت المحافظ إلى أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح المحلية حتى صباح اليوم الأربعاء 6 مايو بلغ 63 ألفًا و818 طنًا، بعد توريد 7 آلاف و410 أطنان خلال يوم أمس، بما يعكس ارتفاع معدلات التوريد وزيادة وعي المزارعين بأهمية محصول القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الداعمة للأمن الغذائي.

وأضافت انه تم تجهيز 39 موقعًا لاستلام الأقماح ما بين صوامع وشون مطورة وهناجر ونقاط تجميع، مع الالتزام بجميع الاشتراطات الفنية للحفاظ على جودة المحصول.

كما أوضحت أن الدولة قدمت هذا الموسم حوافز مشجعة للمزارعين، حيث يصل سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه وفقًا لدرجة النقاوة، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة التوريد وسرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة كحد أقصى.