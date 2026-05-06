خلص عليها ودفنها خلف المنزل.. إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته بالبحيرة للمفتي

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الخامسة، قبل قليل، إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة زوجته بإحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ودفن جثتها داخل حفرة خلف المنزل، وأخفاها تحت طبقة من الأسمنت، لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت المحكمة برئاسة المستشار عصام محمد عبده السيد، رئيس المخكمة، وعضوية كل من المستشارين، خالد رمضان الصافي السيد جعفر، إسماعيل محمد علي إسماعيل دبوس، عماد عاطف عبد السميع علي فرج، جلسة 4 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بتلقي بلاغ من صبحي م. ع. أ، 53 عاما مقيم بإحدى القرى بنطاق المركز، بغياب زوجته إيمان، 39 عامًا، عن المنزل، وحرر محضر بتغيب الزوجة.

وكشفت التحريات أن الزوج هو مرتكب الواقعة، وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بتفاصيل الجريمة، موضحًا أنه ضرب زوجته على رأسها بزجاجة حتى تأكد من وفاتها، ثم لفّها داخل بطانية، ودفنها في حفرة خلف المنزل، وسكب فوقها طبقة من الأسمنت لإخفاء جريمته، وذلك على خلفية خلافات أسرية بينهما.

أرشد المتهم عن مكان الجثة، حيث انتقل فريق من النيابة العامة، إلى موقع الحادث، وتم استخراج الجثة، وأمرت النيابة بدفنها عقب توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة.

تم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.