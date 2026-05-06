مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم سيارة أجرة وتوك توك بالبحيرة

لقي سائق توك توك مصرعه، بينما أصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ودراجة بخارية “توك توك” بطريق البوصيلى ـ رشيد بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق البوصيلى - رشيد بنطاق مركز رشيد ووجود متوفى ومصابين، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

وتبين من المعاينة إصطدام سيارة أجرة بدرجة بخارية “توك توك” أمام مركز شباب البوصيلى، أسفر الحادث عن وفاة سائق التوك توك ويدعى عبد الرحمن.م.ك.ز، 41 عامًا، سائق ومقيم رشيد، وإصابة كل من:- محمد ا.ع.ا، 25 عامًا، جمعة. ع. ق، 42 عامًا، محمد. إ. م، 24 عامًا، مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسم ومقيمون مركز رشيد.

تم التحفظ على الجثة على ذمة النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وكلفت المباحث بالتحرى حول الواقعة وملابساتها وإنتداب لجنة فنية من المرور لمعاينة السيارة، وبيان أسباب الحادث والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.