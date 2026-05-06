المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من الفعاليات المجانية بمحافظة البحيرة

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة وذلك لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية وصرف العلاج اللازم للمواطنين ، كذلك توزيع عدد 5000 حصة غذائية مجانية على الأسر الأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

كما تم افتتاح محطتين للمياه والصرف الصحى بقرى المحافظة وذلك ضمن مشروع حياة كريمة.

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعظيم المشاركة المجتمعية الفاعلة مع مختلف أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الحياة الكريمة لأبناء شعب مصر العظيم .

