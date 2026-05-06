البنك الأوروبي للاستثمار يوقع تمويلات بـ322.5 مليون يورو لتعزيز الإسكان الميسر والابتكار في ألمانيا

أطلق البنك الأوروبي للاستثمار حملة لدعم قطاع الإسكان في ألمانيا، معلنًا توقيع اتفاقيات تمويل بقيمة 322.5 مليون يورو خلال جولة ترويجية في برلين، بهدف تسريع بناء مساكن ميسرة وتعزيز الابتكار في قطاع التشييد.

وجمعت الفعالية، وفق بيان البنك، ممثلين عن الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية وشركات الإسكان، حيث جرى بحث سبل معالجة تحديات التمويل وارتفاع التكاليف والعقبات التنظيمية التي تعرقل تنفيذ مشروعات الإسكان، مع التأكيد على أهمية الشراكات بين التمويل الأوروبي والبرامج الوطنية.

وشملت الاتفاقيات تمويلًا يصل إلى 300 مليون يورو لشركة “جيوباج” لبناء نحو 1465 وحدة سكنية ميسرة وموفرة للطاقة في برلين، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بها، في إطار خطة لتوسيع وتحديث الإسكان الاجتماعي.

و وقع البنك اتفاقًا بقيمة 22.5 مليون يورو مع مشروع مشترك بين “هونكست” الإسبانية و”ويبا” الألمانية، لدعم إنشاء أول مصنع تجاري لإنتاج ألواح بناء من ألياف معاد تدويرها بنسبة 100% في ولاية ساكسونيا، بما يسهم في خفض التكاليف والانبعاثات.

ويستهدف المشروع إنتاج مواد بناء خفيفة وعالية الكفاءة وقابلة لإعادة التدوير بالكامل، ما يعزز التحول نحو الاقتصاد الدائري في قطاع البناء، مع توقع توفير عشرات الوظائف ودعم الابتكار الصناعي في أوروبا.

يأتي ذلك ضمن خطة أوسع للبنك الأوروبي للاستثمار لزيادة تمويل الإسكان المستدام إلى 6 مليارات يورو بحلول 2026، والمساهمة في توفير نحو مليون وحدة سكنية ميسرة في أوروبا بحلول 2030، مع التركيز على البناء الجديد والتجديد والابتكار.