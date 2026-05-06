محافظ أسوان يجري حوارا مباشرا مع وفد سياحى بأسوان

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على إجراء حوار مباشر مع أحد الأفواج السياحية الزائرة لعروس المشاتى، في إطار المتابعة الميدانية لجودة الخدمات المقدمة للسائحين .

تعرف المحافظ من أعضاء الفوج على انطباعاتهم حول المواقع والأماكن السياحية والأثرية التي قاموا بزيارتها، وذلك بهدف الوقوف على مستوى الرضا وتحديد نقاط القوة والتحديات .

أكد الوفد السياحي على استمتاعهم بعظمة الحضارة المصرية التي تتجسد في المعالم الأثرية، إلى جانب الطبيعة الخلابة الممتدة على ضفاف نهر النيل، بما يعكس تميز أسوان كوجهة سياحية فريدة .

أشار أعضاء الفوج إلى أهمية تكثيف جهود النظافة العامة داخل الأسواق والشوارع ، بما يسهم فى إبراز الشكل الجمالي للمدينة بالصورة التى تستحقها أمام الزائرين .

ويهدف ذلك إلى العمل لتحسين جودة الخدمات من خلال رفع كفاءة النظافة والخدمات السياحية المقدمة ، وتعزيز التجربة السياحية بضمان تقديم تجربة متكاملة تعكس مكانة أسوان الحضارية ، ودعم التنافسية من خلال تعزيز موقع أسوان على خريطة السياحة العالمية.

ويعكس الحوار المباشر مع السائحين حرص المحافظة على الإستماع للآراء الميدانية، والعمل على تطوير الخدمات بما يحقق تجربة سياحية متميزة تعزز من مكانة أسوان كواحدة من أهم المقاصد الثقافية والسياحية.