تعرف على تفاصيل اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمحافظة أسوان

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، والذى يأتى للعمل على تحقيق "رؤية أسوان 2040" لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية لأسوان كبوابة مصر نحو أفريقيا.

وشهد الاجتماع تفعيل المجموعات النوعية: استعراض توصيات مجموعات عمل متخصصة في (الاستثمار، التخطيط والمشاركة المجتمعية، وتحسين بيئة الأعمال).



دعم سلاسل الإنتاج: التركيز على زيادة القيمة المضافة، دعم الاستثمارات الخضراء، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.



الشراكة الدولية: إشادة من مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية (الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) بجهود المحافظة في الترويج للاستثمار.



جهود متنوعة

أهم التوصيات التنفيذية

الجدول الزمني: الإسراع بوضع إطار تنفيذي محدد لتطبيق استراتيجية التنمية.

بناء الثقة: تحسين مناخ الاستثمار لتعزيز ثقة المستثمرين والقطاع الخاص.

التعاون العلمي: الاستعانة بخبرات جامعة أسوان والمؤسسات المتخصصة في التطوير.



التكامل المؤسسي: التشبيك بين الجهاز التنفيذي، المجتمع المدني، والمستثمرين.



يسعى المجلس لتحويل أسوان إلى مركز اقتصادي جاذب للاستثمار، مع التركيز على الكوادر البشرية والبنية التحتية المتكاملة.