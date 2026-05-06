أسعار الخراف والأغنام في أسوان .. خراف جاهزة للأضحية تبدأ من 4 آلاف جنيه

تشهد أسواق رؤوس الماشية والخراف والأغنام حركة نشطة خلال الفترة الحالية داخل محافظة أسوان، وذلك قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك.

ونستعرض أسعار الماشية والخراف والأغنام وسط حركة شرائية ملحوظة، حيث أشار عدد من التجار إلى أن أغلب الخراف الموجودة هي من سلالات متعددة، أشهرها الكليبي والمجنس والبلدي والرحمابي، ويبدأ سعر الخروف من 4 آلاف جنيه.

وتوجد خراف سمينة وجاهزة للذبح بأسعار تبدأ من 6 آلاف جنيه وما فوق، كما تتوفر رؤوس ماعز وإناث الأغنام بأسعار أقل، لكنها تحتاج إلى العلف لعدة أسابيع. وتُعد أسعار الأغنام والماعز بشكل عام مستقرة وفي متناول المواطنين.

وفي المقابل، قامت مديرية الطب البيطري بأسوان بتنفيذ فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدرى الأغنام، وشهدت الحملة تحقيق معدلات إنجاز متميزة، حيث تم تحصين 12,622 رأساً من الأبقار والجاموس، وتحسين 4,904 رؤوس من الأغنام، وتحسين 1,886 رأساً من الماعز، ليصل إجمالي رؤوس الماشية المحصنة إلى 19,412 رأساً بنجاح، بما يعكس حجم الجهود الميدانية المبذولة وانتشار الفرق البيطرية في كافة القرى والمناطق.

ويهدف ذلك إلى حماية الثروة الحيوانية للحد من انتشار الأمراض الوبائية، والحفاظ على الإنتاج الحيواني، ودعم الأمن الغذائي من خلال تأمين مصادر الغذاء الحيواني بشكل مستدام. كما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة عبر تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالأمراض المشتركة، مع الوصول إلى القرى والمناطق النائية لتحقيق أعلى نسب تغطية.

من جهته، تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، جهود مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور جمعة مكي لتنفيذ فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدرى الأغنام، والتي انطلقت أواخر الشهر الماضي.

ووجه المحافظ بتوفير كافة أوجه التعاون لإنجاح فعاليات هذه الحملة القومية، التي تأتي ضمن استراتيجية الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك في ظل التنسيق المتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيادة الوزير علاء فاروق.