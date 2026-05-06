قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تواجه التزييف العميق.. رد ساخر لـ رئيسة وزراء إيطاليا يُثير جدلًا واسعًا
بعد الجدل حول الجنازة.. هل يطبق QR Code في عزاء هاني شاكر؟| تقرير
شهد أحمد تروي تفاصيل اعتداء خطيبها وتكشف تهديدات وخلافات متصاعدة |فيدية
باريس سان جيرمان يتعادل مع بايرن ميونخ ويتأهل لنهائي دوري الأبطال
انفراجة مرتقبة.. تحركات دبلوماسية باكستانية تقرب واشنطن وطهران من اتفاق محتمل
أخبار التوك شو| أحمد موسى: لا أمان لإسرائيل بعد الضربات على الضاحية الجنوبية وبيروت.. ورئيس هيئة الدواء: نستهدف 3 مليارات دولار صادرات بحلول 2030
اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل التعليمية الثلاث بدمياط
تحركات دبلوماسية متسارعة.. واشنطن تترقب رد طهران وسط مؤشرات على اتفاق قريب
تفاصيل صادمة في واقعة المعصرة.. والد الضحية: 28 طعنة وقطع أوتار اليد
مجلس الأمن يعقد محادثات مغلقة في أعقاب الهجمات على الإمارات
دعاء حفظ النعم من الزوال .. ردّد 12 كلمة في الصباح والمساء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق مصري إماراتي بمنتدى إسطنبول لتوحيد الرؤى قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه" بتركيا
منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه" بتركيا
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع عبد الله بن علي النعيمي، مساعد وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش فعاليات "منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه" بتركيا، بحضور السفير وائل بدوي، سفير مصر لدى تركيا.

وذلك في ضوء رئاسة مصر، بالشراكة مع اليابان، للحوار التفاعلي الثالث للمياه ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦"، والذي يتم تنظيمه برئاسة دولتي الإمارات والسنغال.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور سويلم أهمية التنسيق المشترك بين مختلف الدول بالشكل الذي يتيح الفرصة لعقد مناقشات أكثر عمقًا وشفافية حول قضايا المياه على المستوى العالمي، مع ضرورة تكثيف التنسيق بين الدول المشاركة في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، لضمان تحقيق نتائج ملموسة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأشار إلى أن "أجندة العمل للمياه ٢٠٢٣"، التي صدرت عن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٣، مثلت محطة مهمة في العمل الدولي المشترك، خاصة بعد انقطاع دام قرابة ٥٠ عامًا عن عقد مؤتمر عالمي للمياه، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بما يضمن تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع.

نقطة تحول محورية في مسار العمل الدولي في مجال المياه

وأوضح الدكتور سويلم أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه القادم يمثل نقطة تحول محورية في مسار العمل الدولي في مجال المياه، من خلال الانتقال من الجهود المتفرقة إلى نهج أكثر تكاملًا قائمًا على تحقيق نتائج قابلة للقياس، مع ضرورة تحقيق الاتساق بين مختلف مسارات الحوار، وتجنب الفجوة بين الطموحات الكبيرة والقدرات الفعلية على التنفيذ.

وشدد على أهمية التوصل إلى مخرجات مشتركة للمؤتمر، تتضمن مبادرات عابرة للقطاعات تعالج التحديات المتداخلة، مثل العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، والتعاون في الأحواض المشتركة، والحد من مخاطر الكوارث، بما يزيد من فاعلية وتأثير المؤتمر على المستوى الدولي.

كما أكد الدكتور سويلم حرص مصر على تجنب تشتت الأجندة العالمية للمياه، خاصة في ظل تعدد المبادرات الدولية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التكامل والتنسيق لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الجهود المبذولة، مع التركيز على محاور رئيسية تشمل بناء القدرات، وتوفير التمويل، وتعزيز الحوكمة، مؤكدًا استعداد مصر لدعم وتوسيع نطاق هذه المبادرات، خاصة في المناطق ذات الأولوية مثل حوض النيل، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

كما شدد على أهمية ضمان استمرارية الزخم بين مؤتمر 2026 والمؤتمر التالي في عام 2028، مؤكدًا أن مؤتمر 2026 يجب أن يركز على التنفيذ وتحقيق نتائج قابلة للقياس، بينما يمثل مؤتمر 2028 محطة لتعزيز المساءلة وتطوير الالتزامات.

مساعد وزير الخارجية الإماراتي حوض النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

زيادة اسعار باقات الانترنت وكروت الشحن

زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات

ترشيحاتنا

القارئ محمد أحمد حسن

متسابق دولة التلاوة.. اعتماد محمد أحمد حسن قارئا بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم

الندم الشديد

هل يقبل الله صلاة الزاني ويستجاب دعائه

الأشهر الحرم

ما هي الأشهر الحرم وسبب تسميتها وفضلها؟.. اعرف التفاصيل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

أسعار كيا برايد موديل 2000 المستعملة في مصر

كيا برايد موديل 2000‏
كيا برايد موديل 2000‏
كيا برايد موديل 2000‏

وصلة رقص على المسرح.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف

بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف
بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف
بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد