مضاد أبي..سؤال يثير الجدل بإمتحان متداول لـ3 ابتدائي|والأهالي يسخرون: الإجابة أمي طبعا

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، بعد تداول سؤال غريب يقال أنه جاء في امتحان الترم الثاني 2026 في مادة اللغة العربية المنعقد لطلاب 3 ابتدائي بإحدى المحافظات

حيث طلب واضع الامتحان المتداول من التلاميذ ، مضاد كلمة أبي من الفقرة التالية : ( علمتني أمي أن أقول حضرتك بدل أنت عندما أتكلم مع الكبار احتراما لهم ، ثم قالت جدتي علمني أبي أن اعتذر إذا أخطأت)

وقد قوبل هذا السؤال بموجة من التعليقات الساخرة على فيس بوك من أولياء الأمور ، حيث قالت أسماء سيد : نفسى اعرف مين العبقري اللى بيحط الامتحانات بجد يعنى ايه مضاد أبي ، مش عارفة ايه السؤال اللى خارج من محكمة الأسرة دة

وقالت حوراء رمضان : هم اللي بيحطوا امتحانات غلط مش ناوين يقرأوا هم كاتبين إيه الأول ؟!!

وقالت الشيماء فتحي : هل نُعلم أطفالنا أن الأم مُضاد للأب؟! القطعة بها كلمتا : (أمي) و (جدتي) من منهما مُضاد أبي يا واضع السؤال؟

وقالت أماني سالم : كلمة مضادها أبي ؟؟؟؟؟ أمي طبعا معروفة

ولم تصدر أي مديرية من مديريات التربية والتعليم أو الادارات التعليمية أي بيان رسمي حتى الآن يوضح مدى حقيقة الامتحان المتداول والسؤال المذكور فيه .