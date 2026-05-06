الأردن وتركيا تبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركية هاكان فيدان اليوم /الأربعاء/؛ آفاق إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

وشدد الصفدي وفيدان - في اتصالٍ هاتفي - على ضرورة التوصل إلى حل شامل يبني على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ويضمن الأمن والاستقرار المستدامَيْن.

وبحث الوزيران فرص زيادة التعاون في عددٍ من المجالات، وأكدا استمرار العمل المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية بين الأردن وتركيا، وإدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.