بمناسبة عيد العمال.. تعديل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف غدًا

أعلنت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي الخفيف (LRT) عن تعديل مواعيد التشغيل غدًا، بمناسبة إجازة عيد العمال، على أن يتم العمل وفق جدول يوم الجمعة.

زمن التقاطر

وأوضحت الشركة أن زمن التقاطر سيكون كل 20 دقيقة طوال اليوم، على أن يرتفع إلى 30 دقيقة بدءًا من الساعة 9 مساءً، في إطار تنظيم حركة التشغيل خلال الإجازة.

وأضافت أن آخر رحلة من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة ستنطلق في تمام الساعة 10:15 مساءً، وكذلك آخر رحلة في الاتجاه العكسي من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور في نفس التوقيت.

وأشارت إلى أن زمن التقاطر بين محطتي بدر ومدينة المعرفة سيبلغ 40 دقيقة على مدار اليوم، داعية الركاب إلى الالتزام بالمواعيد الجديدة لضمان رحلة ميسرة وآمنة.