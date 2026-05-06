وزير النقل: المونوريل مشروع لكل المواطنين ويعمل وفق أعلى معايير الأمان والراحة

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن مونوريل القاهرة الكبرى مشروع مخصص لجميع المواطنين، مشددًا على أنه يمثل وسيلة نقل حديثة تهدف لتوفير الراحة والأمان وتسهيل الحركة داخل المدن الجديدة.

وأوضح الوزير أن التذاكر يمكن حجزها بطرق متعددة، سواء بشكل مباشر أو عبر استخدام بطاقات الفيزا، في إطار التوجه نحو التحول الرقمي في خدمات النقل.

وأضاف أن المونوريل يُعامل باعتباره ملكًا للمواطنين، داعيًا العاملين بالمشروع إلى تبني هذا المفهوم في التعامل مع الجمهور، والتأكد من مساعدة الركاب والتعرف على وجهاتهم لتقديم أفضل خدمة ممكنة.

تشغيله بدون ركاب

وأشار إلى أنه تم وقف التشغيل التجريبي للقطار في الساعة السادسة مساءً، على أن يتم تشغيله بدون ركاب خلال الفترة من السادسة مساءً حتى السادسة صباحًا لاستكمال الاختبارات الفنية وضمان كفاءة التشغيل قبل التوسع في الخدمة.