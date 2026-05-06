وزير النقل: تشغيل تدريجي لمونوريل شرق النيل وافتتاح كامل متوقع في يونيو المقبل

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مشروع مونوريل القاهرة الكبرى بشرق النيل تم تنفيذه وفق خطة تشغيل دقيقة شملت تدريبات مكثفة للعاملين لضمان أعلى معدلات الأمان والكفاءة.

وقال كامل الوزير، خلال تصريحات لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المشروع يضم حاليًا 16 محطة ويُدار عبر مركز تحكم رئيسي لمتابعة التشغيل بشكل لحظي، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف افتتاح باقي المحطات خلال 45 يومًا، مع التشغيل الكامل في 15 يونيو المقبل.

الدفع الإلكتروني

وأشار إلى أن المونوريل يوفر وسيلة نقل حديثة وصديقة للبيئة، مع إمكانية الدفع الإلكتروني، إضافة إلى تجهيز المحطات بالكامل لتسهيل حركة ذوي الهمم.