شمال سيناء: خطة للارتقاء بالخدمات الطبية في القرى والتجمعات النائية

أكد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور عمرو عادل عبد العال، حرص المديرية على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع القرى والتجمعات، خاصة تلك البعيدة، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة ومستدامة لأهالي سيناء.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم /الأربعاء/ عددا من وحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة لمركز بئر العبد.ب

شملت جولة وكيل الوزارة - وفق بيان - وحدات (النصر، النجاح، السلام، 6 أكتوبر، المركز الحضري ببئر العبد، ووحدة بئر العبد الصحية).وذلك للاطمئنان على سير العمل والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين على مدار الساعة

وتفقد وكيل الوزارة - خلال جولته - غرف الاستقبال وغرف الكشف والصيدلية والأسنان والمشورة، للتأكد من توافر الأدوية، والطعوم والأمصال، والمستلزمات الطبية، مطلعا على التجهيزات الطبية والأعمال الإدارية وانتظام تقديم خدمات المبادرات المتنوعة.

وتابع وكيل الوزارة، الانضباط الإداري، واطلع على دفاتر الحضور والانصراف حيث أحال وكيل الوزارة أثناء جولته بمراكز الرعاية المتغيبين إلى التحقيق العاجل لضمان التزام الفريق الطبي والإداري بمسؤولياتهم وتقديم خدمة صحية متكاملة، موجهاً بصرف مكافأة للتمريض النوبتجي بوحدة بئر العبد الصحية.

كما وجه وكيل الوزارة بإحالة مديري وحدات الرعاية الأولية بكل من ( النصر - النجاح - السلام - ٦ أكتوبر ) للتحقيق العاجل لضعف الإشراف والمتابعة.

كما أحال الدكتور عادل سؤول السلامة والصحة المهنية بإدارة بئر العبد للتحقيق ومشددا على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية، كما وجه بإنهاء بعض أعمال صيانة الكهرباء داخل المراكز.

ووجه وكيل وزارة الصحة بسرعة جاهزية المنشآت الطبية وإستكمال الإحتياجات المطلوبة للتجهيز للإعتماد وما تم انجاز من توصيات الزيارة لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطن السيناوي

وفي ختام الجولة أعطي وكيل الوزارة مهلة لمدة إسبوع لفريق الإشراف بإدارة بئر العبد الصحية لتلافي جميع الملاحظات وإعادة التقييم تحت إشراف مدير الرعاية الأساسية بالمديرية.