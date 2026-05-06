النمنم: استمرار الحرب يخدم النظام الإيراني وترامب المستفيد الوحيد من التهدئة

أكد الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن الصراع الدائر حاليًا بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، لا يعدو كونُه "مشاكل إجرائية"، معتبراً أن الحسابات السياسية والبقاء في السلطة هما المحركان الرئيسيان للمواقف الحالية.

ويرى "النمنم" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن وقف الحرب لا يصب في مصلحة النظام الإيراني في الوقت الراهن؛ موضحًا أن توقف العمليات العسكرية سيضع النظام في مواجهة مباشرة مع أزمات اقتصادية طاحنة واستحقاقات داخلية قد تؤدي إلى "حسابه" شعبيًا وربما سقوطه، وهو ما يجعله مستفيدًا من حالة التصعيد المستمرة.

وأضاف أن إيران تستغل هذا الوضع رغم غياب الصواريخ البالستية أو السلاح النووي في المواجهة المباشرة، معتمدة على استراتيجية استمرار الأزمة لتأجيل الانفجار الداخلي.

وفي قراءته للمشهد الأمريكي، أشار الوزير الأسبق إلى أن دونالد ترامب هو الطرف الوحيد الذي يسعى بجدية لتهدئة الحرب وتحقيق الاستقرار، بينما يرى أن الحزب الديمقراطي لا يجد مصلحة حقيقية في وقف الصراع في الوقت الحالي.

وحول تصريحات ترامب بشأن ضرورة فتح "مضيق هرمز" خلال 24 ساعة، انتقد النمنم هذا الطرح من الناحية العملية، مؤكداً أن تطهير الممرات المائية والمضايق الدولية يتطلب وقتاً وجهداً تقنياً كبيراً.