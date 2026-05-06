إقبال كبير من المواطنين على مونوريل شرق النيل تزامنا مع تشغيل مرحلته الأولى

شهد اليوم الأول لتشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، إقبالا كبيرا من المواطنين، الذين احتشدوا بكثافة ملحوظة لاستقلاله من مختلف المحطات الممتدة من محطة المشير طنطاوي حتى محطة العدالة بالعاصمة الجديدة.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بتشغيل المرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل، لما يمثله من نقلة حضارية مهمة ضمن خطة مشاريع وسائل النقل الأخضر المستدام في مصر، والتي تمثل تطورا هائلا في منظومة النقل الجماعي وتشجع المواطنين على استخدامها بدلا من السيارات الخاصة.

كما أبدى المواطنون إعجابهم بالتسهيلات المتاحة لاستخدام المونوريل عبر وسائل الدفع المختلفة من خلال شبابيك التذاكر وماكينات TVM ( كاش أو فيزا أو محفظة إلكترونية)، إلى جانب منظومة السلامة والأمان المتمثلة في الأبواب الزجاجية على الأرصفة والتي تفتح فقط عند قدوم القطار، كما أشادوا بمستوى الخدمات المتميزة داخل المحطات وقطارات المونوريل.

وتزامنا مع أول أيام تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، استقل وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم /الأربعاء/، قطار المونوريل من محطة المستثمرين بالقاهرة الجديدة حتى محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة متوجها إلى مقر وزارة النقل، حيث هنأ الشعب المصري على تشغيل المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل وما يشهده من تطور هائل في وسائل النقل الجماعي الحديثة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنه يمثل نقلة حضارية ‏كبيرة ويتسم بأنه وسيلة سريعة وعصرية وآمنة صديقة للبيئة تقدم مستويات خدمة متميزة.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل ستساهم في تسهيل الوصول إلى مختلف المناطق السكنية والأحياء بالقاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة والربط مع عدد من المعالم الرئيسية، مثل مراكز المؤتمرات والمعارض، والمستشفيات والمراكز الطبية، والفنادق، والمساجد، والمولات التجارية، والجامعات والمدارس، ومقرات الشركات المحلية والدولية، بالإضافة إلى عدد كبير من النوادي الرياضية والاستادات، وكذلك الربط مع الميادين والمحاور الحيوية، فضلا عن أن هذه المرحلة تتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) عبر محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.