فتح باب التقدم لمنحة "من أجل المرأة في العلم" بالتعاون مع لوريال- يونسكو

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للمنحة السنوية المقدمة من شركة لوريال بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وذلك في إطار برنامج “For Women in Science – من أجل المرأة في العلم”، والذي يهدف إلى دعم وتمكين الباحثات الشابات في المجالات العلمية المختلفة داخل جمهورية مصر العربية.

تعزيز مشاركة المرأة في البحث العلمي

ويأتي هذا البرنامج في إطار تعزيز مشاركة المرأة في البحث العلمي، من خلال تكريم العالمات المتميزات وتشجيعهن على استكمال مسيرتهن البحثية، إلى جانب إتاحة فرص متميزة لطالبات وخريجات الجامعات والمعاهد المصرية.

مجالات التخصص:

تشمل المنحة مجموعة واسعة من التخصصات العلمية، من بينها:

* علوم الحياة: (علم الأحياء، الكيمياء الحيوية، الفيزياء الحيوية، علم الوراثة، علم وظائف الأعضاء، علوم الأعصاب، التكنولوجيا الحيوية، علم البيئة، علم السلوك)

* العلوم الفيزيائية: (الفيزياء، الكيمياء، هندسة البترول، الرياضيات، العلوم الهندسية، علوم المعلومات، علوم الأرض والكون)

مزايا البرنامج:

* اختيار وتكريم 3 باحثات متميزات سنويًا تقديرًا لإسهاماتهن العلمية

* دعم الباحثات في استكمال مسيرتهن البحثية وتعزيز فرصهن المهنية

شروط التقدم:

* أن تكون المتقدمة من خريجات الكليات العلمية بالجامعات المصرية

* ألا يتجاوز السن 35 عامًا للمتقدمات في مرحلة الدكتوراه

* ألا يتجاوز السن 45 عامًا للمتقدمات في مرحلة ما بعد الدكتوراه

آخر موعد للتقديم: 1 يوليو 2026

للتفاصيل والتقديم:

https://www.forwomeninscience.com/

للاستفسارات:

[email protected]

[email protected]

هاتف: 01140501116

تدعو أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الباحثات الشابات إلى اغتنام هذه الفرصة المتميزة، والمشاركة في برنامج دولي يهدف إلى دعم التميز العلمي وتمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

