الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

هبوط تاريخي للدولار.. الجنيه يكسب 105 قروش في يوم واحد والبنوك تسجل أقل سعر منذ 10 أيام

ولاء عبد الكريم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026، ليسجل أقل مستوى له منذ أكثر من 10 أيام، وسط انخفاضات متتالية بالبنوك العاملة في السوق المحلية.
 

وتراجع الدولار بنحو 105 قروش في يوم واحد، في خطوة تعكس تحسنًا نسبيًا في أداء سوق الصرف وزيادة المعروض من العملة الأجنبية داخل القطاع المصرفي.
 

تراجع جماعي لسعر الدولار بالبنوك الكبرى
 

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في عدد من البنوك الأخرى، من بينها البنك المصري الخليجي، وبنك التنمية الصناعية، وميد بنك، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي.
كما سجل الدولار في بنك نكست وبنك بيت التمويل الكويتي وبنك HSBC وبنك أبوظبي الأول والمصرف العربي وبنك التعمير والإسكان نحو 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع.
 

أسعار الدولار اليوم في 10 بنوك
 

• البنك الأهلي المصري: 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.
• بنك مصر: 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.
• البنك المصري الخليجي: 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.
• بنك قناة السويس: 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.
• المصرف المتحد: 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.
• بنك نكست: 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع.
• بنك HSBC: 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي CIB: 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع.
• بنك الإسكندرية: 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع.
 

أقل سعر للدولار في بنك الإسكندرية
 

جاء بنك الإسكندرية ضمن أقل البنوك تسعيرًا للدولار خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر العملة الأمريكية 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع.
فيما سجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي CIB وبنك فيصل الإسلامي وبنك كريدي أجريكول وبنك البركة وبنك أبوظبي التجاري نحو 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع.
 

تحركات السوق تعكس هدوء الطلب على العملة الأجنبية

تعكس التراجعات الحالية حالة من الهدوء النسبي في الطلب على الدولار، بالتزامن مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي واستمرار السياسات النقدية التي تستهدف تعزيز استقرار سوق الصرف.
وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة استمرار تحركات سعر الدولار وفقًا لمعدلات العرض والطلب، إلى جانب تأثير التدفقات الاستثمارية وتحويلات المصريين بالخارج على أداء العملة الأمريكية أمام الجنيه.

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

فرح شعبان
بنتلي بنتايجا
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
سيارة الذيب
