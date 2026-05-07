لفطار لذيذ.. طريقة عمل فول بالأومليت

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فول بالأومليت فهو من الأطباق التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك على وجبة الفطار لأنه غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم و مفيد.

مقادير فول بالأومليت



● فول مدمس

● بيض

● بقدونس مفروم

● سمنة

● ملح

● فلفل أسود

طريقة تحضير فول بالأومليت



يشوح الفول في السمنة في إناء على النار

يضاف الملح والفلفل حسب الرغبة ويقلب كل الخليط

يخفق البيض مع الملح والفلفل الأسود

يقلى الأومليت فى السمنة في إناء على النار

يضاف على الوجه البقدونس المفروم

يقلب على الوجه الآخر

يقدم الفول مع الأومليت.