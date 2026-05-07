الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

منذ بداية الحرب .. 32 سفينة تعرضت لهجمات صاروخية ووفاة 10 وإصابة 12

محمود نوفل

أفادت قناة سي إن إن نقلا عن مصادرها بأن نحو 1600 سفينة لا تزال عالقة قرب مضيق هرمز.

ومن جانبها ؛ ذكرت المنظمة البحرية الدولية أن  32 سفينة تعرضت لهجمات صاروخية منذ بدء الحرب ما أدى لوفاة 10 وإصابة 12.

 وشددت المنظمة البحرية الدولية على أن المرافقة البحرية في مضيق هرمز ليست حلا مستداما على المدى الطويل.

وأكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن الحل القابل للتطبيق لخفض التوترات في مضيق هرمز يتمثل في إنهاء الحرب الدائرة ورفع الحصار المفروض، في إشارة إلى التصعيد العسكري والاقتصادي المتواصل في المنطقة.


وجاءت هذه التصريحات في ظل تزايد المخاوف الدولية من تداعيات التوتر على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، حيث يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الخام العالمية.

وأوضحت البعثة الإيرانية أن استمرار العمليات العسكرية والحصار يفاقم الأزمة ويهدد الاستقرار الإقليمي والدولي، مشددة على أن الحلول العسكرية لن تؤدي إلى نتائج مستدامة، بل قد تزيد من تعقيد المشهد.

 كما دعت إلى اعتماد مسار سياسي ودبلوماسي يضمن حرية الملاحة ويحقق الأمن لجميع الأطراف.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تأثير التوترات على حركة التجارة العالمية، خاصة بعد تقارير عن تغيير مسار عدد من السفن لتفادي المخاطر في المنطقة.

 كما أعربت عدة دول ومنظمات دولية عن قلقها من احتمال اتساع رقعة الصراع، بما قد ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي.


ويمثل مضيق هرمز نقطة عبور حيوية تربط بين الخليج العربي وبحر العرب، ما يجعله محوراً أساسياً في معادلات الأمن والطاقة العالميين، وقد ظل المضيق على مدار السنوات الماضية بؤرة للتوترات الجيوسياسية، خاصة في ظل الخلافات بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها.


و تعكس تصريحات بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تمسك طهران بطرح سياسي لإنهاء الأزمة، يقوم على وقف العمليات العسكرية ورفع القيود الاقتصادية، في مقابل ضمان استقرار الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

