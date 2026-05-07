القومي للاتصالات يوضح أسباب زيادة أسعار باقات الإنترنت والمحمول

كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن شركات المحمول تقدمت بطلب لزيادة أسعار بعض الخدمات نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية والرأسمالية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الجهاز درس الطلب بعناية لتحقيق التوازن بين استمرار الاستثمارات وعدم زيادة الأعباء على المواطنين.

طرح باقات جديدة للإنترنت وكروت شحن منخفضة

أوضح أن الجهاز وافق على طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا بدلًا من أقل باقة سابقة كانت 210 جنيهات، لتلبية احتياجات المستخدمين ذوي الاستهلاك المحدود، إلى جانب طرح كارت شحن محمول جديد بقيمة 5 جنيهات بدلًا من الحد الأدنى السابق البالغ 13 جنيهًا.

نسبة الزيادة والخدمات دون تغيير

أكد أن نسبة الزيادة في الأسعار تراوحت بين 9% و15% فقط رغم ارتفاع أكبر في تكاليف التشغيل، مشيرًا إلى أن المكالمات الصوتية لم يتم رفع أسعارها سواء للمحمول أو الأرضي، كما لم تتغير كروت الشحن التي تمنح رصيدًا.

إتاحة المواقع التعليمية والخدمية مجانًا

أشار إلى إتاحة تصفح المواقع التعليمية والحكومية والخدمية مجانًا عبر الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة، دعمًا لجهود التحول الرقمي والشمول المالي.

استثمارات وتوسعات مستقبلية

لفت إلى أن استهلاك الإنترنت في مصر يرتفع سنويًا بنسبة 36%، ما يتطلب ضخ استثمارات كبيرة لتطوير خدمات الجيل الخامس وتحويل الشبكات من النحاس إلى الألياف الضوئية.

تخفيف الأعباء على المواطنين

أكد الجهاز أنه وجه شركات الاتصالات لطرح عروض وتخفيضات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في مواسم الأعياد والصيف، بهدف تخفيف الأعباء عن المستخدمين.