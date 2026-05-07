الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مطار الغردقة يبدأ التشغيل الفعلي كمحور دولي لنقل الحجيج إلى الأراضي المقدسة .. صور

نورهان خفاجي

شهد الطيران المدني المصري صباح اليوم، خطوة جديدة تعكس حجم التطور الذي تشهده منظومة النقل الجوي، حيث استقبل مطار الغردقة الدولي صباح اليوم 305 من حجاج بيت الله الحرام القادمين من العاصمة نيامي في جمهورية النيجر، في طريقهم إلى المدينة المنورة، ليكونوا أول المستفيدين من تفعيل منظومة “المطار المحوري”، التي تتيح ربطًا جويًا سلسًا بين العديد من الوجهات الإقليمية والدولية عبر المطارات المصرية.

الغردقة الدولي .. أول مطار مصري محوي

وجاءت عملية الاستقبال في أجواء اتسمت بالدقة والانسيابية، عكست مستوى الجاهزية العالية لمطار الغردقة الدولي، سواء على صعيد التشغيل أو التنظيم أو الخدمات المقدمة، بما يؤكد قدرته على التعامل مع مختلف أنماط التشغيل الدولي بكفاءة عالية. كما شهدت الحركة داخل المطار تنسيقًا متكاملًا بين الجهات العاملة، إلى جانب جاهزية متميزة في الجوانب التشغيلية والخدمية والصحية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وانسيابية حركة العبور.

وفي هذا الإطار، حرص فريق العلاقات العامة على تقديم استقبال مميز لضيوف الرحمن، من خلال توزيع الشوكولاتة والهدايا التذكارية، في لفتة تعكس حسن الاستقبال وحرص المطار على إبراز صورته الحضارية منذ لحظة الوصول.

إيركايرو تفتح التشغيل

كما تولّت شركة “إير كايرو” استكمال نقل ضيوف الرحمن من مطار الغردقة الدولي إلى المدينة المنورة، في أسلوب اتسم بالدقة والتنظيم.

ويأتي هذا التشغيل في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، الهادفة إلى تطوير منظومة النقل الجوي وتعزيز جاهزية المطارات المصرية للتعامل مع مختلف أنماط التشغيل الدولية.

كما تواصل الشركة المصرية للمطارات، برئاسة الطيار وائل النشار، تنفيذ خطط رفع كفاءة التشغيل وتطوير الخدمات بالمطارات المصرية، بما يدعم قدرتها على استيعاب الحركة الجوية المتزايدة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رئيسي لحركة الطيران.
ويعكس هذا التشغيل تعزيزًا لدور مطار الغردقة الدولي كمركز محوري لحركة الربط الجوي، بما يدعم توجه الدولة نحو تنويع أنماط التشغيل ورفع كفاءة الربط بين مختلف الوجهات الإقليمية والدولية.

