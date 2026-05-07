بشرى لسكان مصر الجديدة.. موعد عودة مياه الشرب بعد انقطاعها أمس

​أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان عاجل لها، عن نجاح فرق الطوارئ والمهندسين في الانتهاء من أعمال الإصلاحات الطارئة بمحطة مياه "الأميرية" في وقت قياسي.

وأوضحت شركة القاهرة أنه بهذا يمكن إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة قبل الموعد المقرر سلفاً بحوالي 3 ساعات كاملة.

​إنجاز قبل الجدول الزمني

​وأوضحت الشركة، أن تكاتف الجهود من قبل قطاعات المهندسين والفنيين والعمال والدفع بكامل المعدات اللازمة، ساهم في نهو الأعمال التي كان من المفترض أن تستمر حتى الخامسة من صباح اليوم الخميس.

إلا أن الكفاءة في التنفيذ مكنت الشركة من البدء في ضخ المياه فعلياً في تمام الساعة الثانية صباحاً.

​المناطق التي شهدت عودة الخدمة

و​شملت قائمة المناطق التي بدأت المياه في الوصول إليها تدريجياً ما يلي:

  • مناطق بالكامل: الزيتون، حدائق القبة، الأميرية، والزاوية الحمراء.
  • شوارع حيوية بمصر الجديدة: (الأهرام، عثمان بن عفان، إسماعيل رمزي، إبراهيم اللقاني، السباق، وميدان روكسي) ومتفرعاتهم.
  • مناطق الضعف السابقة: (امتداد رمسيس 1 و2، عمارات التعاونيات، مساكن الجبل الأحمر، ومنشية البكري).

​اعتذار وتقدير من الشركة 

​من جانبها، أعربت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن أسفها الشديد للمواطنين عن فترة الانقطاع التي وصفتها بأنها كانت لظروف "خارجة عن إرادتها"، مؤكدة التزامها الدائم بسرعة الاستجابة للأعطال الطارئة لضمان استدامة الخدمة لجمهور العملاء.

ووجهت ​نصيحة للمواطنين، إنه في حال وجود أي استفسارات أو استمرار ضعف المياه في بعض الأدوار العليا نتيجة ضغوط الشبكة، يمكن التواصل مع الخط الساخن 125 أو عبر خدمة الواتس آب على الرقم 01006665125.

أسباب انقطاع المياه

وكانت أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة إنه نظرًا للقيام بأعمال إصلاحات طارئة خارجة عن إرادتها بمحطة مياه الأميرية وإيقاف المحطة عن العمل خلال فترة الأعمال، الأمر الذى سيؤدى إلى قطع المياه عن مناطق وضعفها عن مناطق أخرى.

وتم ذلك اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء أمس الأربعاء الموافق 6-5-2026 وحتى الساعة الخامسة صباح اليوم الخميس الموافق 7-5-2026 ولمدة 6 ساعات.

