إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل

"نمبر وان" أون لاين.. طريقة ورسوم الاشتراك في قناة محمد رمضان الجديدة

​في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط الجماهيرية ومنصات التواصل الاجتماعي، تصدر الفنان محمد رمضان المشهد مجدداً، ليس بعمل فني هذه المرة، بل بتبنيه خاصية "الاشتراك الشهري" (Subscribers) عبر صفحاته الرسمية.

فكرة القناة المشفرة

و​تعتمد فكرة القناة المشفرة أو "الاشتراك" على تقديم محتوى حصري لا يراه المتابع العادي، ويشمل ذلك:

كواليس حصرية: لقطات من تصوير الأعمال الفنية والكليبات لا تُعرض للعلن.

بث مباشر خاص: تواصل مباشر وتفاعلي بين رمضان ومشتركيه للرد على أسئلتهم.

شارات مميزة: ظهور علامة بجانب اسم المشترك تميزه في التعليقات وتمنحه أولوية الظهور.

أخبار حصرية: الإعلان عن مواعيد الحفلات أو الأغاني الجديدة للمشتركين قبل طرحها للجمهور العام.

​طريقة جديدة لصناعة “التريند”

و​يرى البعض أن لجوء رمضان لهذه الخاصية يعكس رغبته في تحويل القاعدة الجماهيرية الضخمة من مجرد "أرقام متابعات" إلى "عوائد مادية مباشرة". 

فمع تزايد الضغوط على شركات الإنتاج وتغير خوارزميات المنصات، أصبح الفنان يسعى لامتلاك منصته الخاصة التي لا تخضع لرقابة الممولين، بل تعتمد كلياً على "ولاء المعجب".

​ردود الأفعال

ففي الوقت الذي يرى فيه المؤيدون للفكرة أن ​الجمهور ليس مجرد مشاهد بل شريك في التمويل، يعتبرها المعارضون نوعاً من "الاستغلال المادي" للشهرة.

فقد ​انقسم الشارع الرقمي حيال هذه الخطوة إلى تيارين؛ ف​المؤيدون يروا ذلك تطوراً طبيعياً يتماشى مع ما يفعله مشاهير العالم (مثل نجوم هوليوود ولاعبي الكرة)، حيث يحق للمشجع "الوفي" الحصول على ميزة لا يحصل عليها غيره مقابل مبلغ رمزي.

أما ​المعارضون فانتقدوا هذه الخطوة، معتبرين أن رمضان يجب أن يكون متاحاً لكل البسطاء الذين صنعوا نجوميته، وأن فرض رسوم لرؤية صوره أو أخباره قد يبني جداراً عازلاً بينه وبين جمهوره الحقيقي.

دليل الاشتراك

​والآن إليك كيف يتم هذه الاشتراك في القناة وما هي تكلفتها على المشترك.

و​تُحدد قيمة الاشتراك الشهري بناءً على التسعير الذي تفرضه المنصة بالتعاون مع إدارة أعمال الفنان، وغالباً ما تظهر للمستخدم بالعملة المحلية:

التكلفة التقديرية: تتراوح قيمة الاشتراك في مصر عادةً ما بين 50 إلى 150 جنيهاً مصرياً شهرياً (حسب نوع المنصة والعروض المتاحة وقت الاشتراك).

نظام الدفع: يتم استقطاع المبلغ بشكل دوري وتلقائي كل شهر من خلال الوسيلة المسجلة على متجر التطبيقات (Google Play أو App Store)، ما لم يقم المستخدم بإلغاء الاشتراك يدوياً.

​خطوات الاشتراك

الاشتراك يتم ​بعملية بسيطة وتقنية بالكامل، وتتم عبر الخطوات التالية:

الدخول على الصفحة الرسمية: التوجه إلى صفحة محمد رمضان الموثقة (على فيسبوك أو إنستجرام).

أيقونة الاشتراك: الضغط على زر "اشتراك" (Subscribe) الذي يظهر عادةً بجانب زر المتابعة (Follow) في أعلى الصفحة.

مراجعة المزايا: ستظهر لك قائمة بالمزايا الحصرية التي ستحصل عليها (مثل شارات المعجبين، البث المباشر الخاص، ومحتوى الكواليس).

تأكيد الدفع: بمجرد الضغط على "اشترك الآن"، سيطلب منك الهاتف تأكيد عملية الدفع عبر بصمة الإصبع أو كلمة المرور الخاصة بمتجر تطبيقاتك.

