بعد افتتاحه.. خريطة أسعار تذاكر ومحطات مونوريل شرق النيل

​مع الانطلاق الرسمي لواحد من أضخم مشاريع النقل الذكي في مصر، تتجه الأنظار صوب مونوريل شرق النيل، الذي يربط قلب القاهرة (مدينة نصر) بالعاصمة الإدارية الجديدة في زمن قياسي.

ومع بدء التشغيل الفعلي لبعض المراحل، كشفت مصادر بوزارة النقل عن تفاصيل منظومة التذاكر التي ستعتمد على نظام المناطق (Zones) لضمان عدالة التسعير وفقًا للمسافة المقطوعة.

​تفاصيل أسعار التذاكر

و​اعتمدت وزارة النقل، تقسيم الرحلة إلى 3 شرائح سعرية أساسية لتناسب كافة فئات الركاب، وجاءت التقديرات كالتالي:

​الشريحة الأولى (حتى 5 محطات): تبلغ قيمة التذكرة 20 جنيهًا. (تناسب التنقل الداخلي بين أحياء مدينة نصر أو داخل القاهرة الجديدة).

​الشريحة الثانية (من 5 إلى 10 محطات): تبلغ قيمتها 40 جنيهًا. (تغطي المسافة من مدينة نصر وصولًا إلى التجمع الخامس والقاهرة الجديدة).

​الشريحة الثالثة (أكثر من 10 محطات): تتراوح ما بين 60 و80 جنيهًا. (مخصصة للرحلات الطويلة التي تصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطة مدينة العدالة).

​مفاجأة الافتتاح: تشغيل مجاني مؤقت

و​في لفتة لتشجيع المواطنين على تجربة الوسيلة الجديدة، تدرس وزارة النقل إتاحة استخدام المونوريل مجانًا بالكامل لمدة 3 أيام بدءًا من يوم الافتتاح الرسمي للجمهور، لتعريف الركاب بالمحطات ونظام التشغيل الذكي داخل العربات.

​الاشتراكات المخفضة: الحل الأمثل للموظفين

و​أكدت الهيئة القومية للأنفاق توفير نظام اشتراكات شهرية وسنوية بخصومات تصل إلى 30% و50%، تستهدف بشكل أساسي:

​الموظفين المنتقلين يوميًا إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

​طلاب الجامعات الواقعة على مسار المونوريل (مثل الجامعة الأمريكية واللوتس).

​كبار السن وذوي الهمم (بأسعار رمزية).

​أبرز محطات المرحلة الأولى

و​يمتد المسار الذي سيبدأ العمل فيه بكامل طاقته عبر محطات حيوية، منها:

​محطة المشير طنطاوي (نقطة الربط الرئيسية). ​محطات القاهرة الجديدة: (وان ناينتي، المستشفى الجوي، النرجس، المستثمرين، اللوتس، بيت الوطن). ​محطات العاصمة الإدارية: (مسجد الفتاح العليم، الحي المالي، مدينة الفنون والثقافة، الحي الحكومي، مدينة العدالة).

​ماذا عن المونوريل

​ويمثل المونوريل نقلة نوعية؛ فهو قطار كهربائي "أحادي السكة" يعمل بدون سائق، وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 600 ألف راكب يوميًا.

ويقطع المسافة من مدينة نصر إلى العاصمة الإدارية في حوالي 60 دقيقة، وهو ما يوفر أكثر من 50% من زمن الرحلة بالسيارة، مع تجنب الزحام المروري تمامًا.

​ويُنصح باستخدام "كارت النقل الذكي" الموحد الذي يتيح لك التنقل بين المترو، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، والمونوريل برصيد واحد، لتجنب الوقوف في طوابير التذاكر.