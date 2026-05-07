محمود فايز: أخطاء التحكيم بشرية.. وبيراميدز الأكثر تضررًا.. والكفاح يحسم البطولات

أكد محمود فايز، المدرب السابق لمنتخب مصر، أن المنافسة في الدوري المصري تُحسم بالكفاح داخل الملعب، رافضًا التشكيك في دوافع الفرق أو الحديث عن وجود “دوري وفا”.

وكتب محمود فايز عبر حسابه على فيسبوك: "مفيش حاجة اسمها حارس سموحة خارج ليه في آخر هجمة؟ هو حر وده حقه، يقاتل لحد آخر ثانية، ولو عايز يكسب 5-0 قدام أي منافس ده الطبيعي في الكورة".

وأضاف: "مفيش حاجة اسمها دوري وفا، والدوري مبيتخدش بالحكام، ولو الزمالك أخد الدوري يبقى أخده بمجهوده وتعبه وكفاحه".

كما أشاد بروح الزمالك القتالية رغم الأزمات، مؤكدًا أن الفريق يعاني إداريًا وماديًا لكنه يواصل المنافسة حتى اللحظات الأخيرة، مشيرًا إلى أن سفر الفريق بطائرة عادية قبل النهائي يعكس حجم المعاناة.

وتطرق فايز إلى أداء إنبي أمام الأهلي، موضحًا أن الفريق كان مرهقًا بدنيًا بعد مواجهتين قويتين أمام الزمالك وبيراميدز، كما اعتبر أن بيراميدز من أكثر الفرق تضررًا من أخطاء التحكيم، مؤكدًا أنها أخطاء بشرية وليست مؤامرات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأجهزة الفنية ستقاتل حتى النهاية، قائلًا إن سيراميكا سيحاول الفوز على الزمالك، والمصري سيقاتل أمام الأهلي، لأن كل مدرب يبحث عن ترك بصمة في مشواره.