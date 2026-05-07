سماع دوي انفجارات قوية في ضواحي أربيل بكردستان العراق

أفادت تقارير إعلامية بسماع دوي انفجارات في ضواحي أربيل بكردستان العراق.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت شبكة CNN، نقلاً عن مسئول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، بوقوع أكثر من 600 هجوم استهدفت منشآت أمريكية في العراق خلال الحرب مع إيران.

ويلقي هذا الكشف الضوء على خطورة الهجوم الذي تشنه إيران ووكلائها على المصالح الأمريكية. وقد سبق لشبكة CNN أن أفادت بوقوع عدد من الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، ومركز الدعم الدبلوماسي الأمريكي، والقنصلية الأمريكية في أربيل.

وجاء تحذير السفارة في بغداد اليوم مجدداً من أن "الميليشيات الإرهابية العراقية المتحالفة مع إيران تواصل التخطيط لهجمات إضافية ضد مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق".

وأضاف تنبيه أمني: "تواصل بعض العناصر المرتبطة بالحكومة العراقية تقديم الدعم السياسي والمالي والعملياتي لهذه الميليشيات الإرهابية".

دعا مسؤولون أمريكيون القيادة العراقية، بما في ذلك رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الميليشيات المدعومة من إيران في البلاد