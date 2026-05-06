أحمد موسى: عقيدة إسرائيلية بمنع أي دولة “عدوّة” من امتلاك السلاح النووي.. واستهداف مفاعلات في العراق وسوريا

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك “عقيدة راسخة” داخل إسرائيل تقوم على رفض امتلاك أي دولة تعتبرها معادية لسلاح نووي، مشيرا إلى أن إسرائيل عملت على استهداف المنشآت النووية في تلك الدول.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن إسرائيل سبق أن نفذت عمليات عسكرية استهدفت مفاعلات نووية، من بينها قصف المفاعل النووي العراقي عام 1981، إضافة إلى استهداف منشأة نووية في سوريا.

الانتشار النووي في المنطقة

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن هناك نهجًا إسرائيليًا ثابتًا تجاه ملف الانتشار النووي في المنطقة، مؤكدا أن إسرائيل تمتلك رؤوسا نووية تصل إلى ما بين 150 إلى 400 قنبلة نووية.