ضبط 33938 لتر مواد بترولية و3 أطنان كلور خام و3000 كيس “إندومي” مجهولة المصدر بالغربية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحطات الوقود والأنشطة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بإحكام الرقابة والتصدي للغش التجاري والتلاعب بالمواد البترولية والسلع المدعمة، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي مدير مديرية التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات بمختلف مراكز المحافظة عن ضبط 33938 لتر مواد بترولية (سولار وبنزين 80) تم تجميعها بالمخالفة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، إلى جانب ضبط 3 أطنان كلور خام بدون بيانات أو تواريخ إنتاج وانتهاء داخل مصنع لتعبئة المنظفات،كما تمكنت الحملات من ضبط 3000 كيس “إندومي” مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، بالإضافة إلى ضبط 273 عبوة ومنتجًا مخالفًا شملت عبوات خل يشتبه في عدم صلاحيتها وعلب سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية.

حملات تموينية

وفي بندر المحلة الكبرى، تم ضبط كميات كبيرة من السولار داخل مستودع بالمخالفة للقانون، وضبط محطة وقود للتصرف في كميات من بنزين 80، كما تم ضبط سجائر مجهولة المصدر وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي،وتم التحفظ على كافة المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تحرك تنفيذي

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية المكثفة والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تتعلق بالغش التجاري والتلاعب بالمواد البترولية.