بشرى سارة.. الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لمنحة الماجستير والدكتوراه..تفاصيل

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، بشرى سارة للأئمة والواعظات والعاملين بها، وهى فتح باب التقدم للراغبين في الحصول على منحة الماجستير والدكتوراة.

وقالت الأوقاف فى بيان لها: في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، والتحفيز العلمي وصقل معارف ومهارات جميع العاملين بالأوقاف، يسُرّ وزارة الأوقاف أن تعلن عن فتح باب التقدم للراغبين في الحصول على منحة الماجستير والدكتوراة من الأئمة والواعظات والعاملين بالأوقاف، حيث توفر الوزارة منحة الماجستير والدكتوراة هذا العام بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالمهندسين، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: منحة الماجستير والدكتوراة المجانية:

تبدأ المنحة من بداية الفرقة الأولى حتى الانتهاء من الدكتوراة، حيث تكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والمعهد العالي للدراسات الإسلامية، في إطار التعاون بينهما لتحمل التكاليف، ولا يتحمل الباحث أي تكاليف مادية طوال فترة الدراسة ما دام مستمرًا في دراسته دون الرسوب أو الغياب في أي من سنوات الدراسة، فإن تعثر يتحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية.

على أن يتوافر في المتقدم الشروط الآتية:

١- أن لا يقل تقديره في تقارير تقويم الأداء خلال العامين الأخيرين عن درجة (ممتاز).

٢ - ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات أو أحيل إلى محكمة تأديبية خلال العامين الأخيرين.

٣ - ألا يزيد سن المتقدم عن خمسين عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

٤ - ألا يكون ملتحقًا بأي مرحلة من مراحل الدراسات العليا.

٥ - أن يجتاز الاختبارات المقررة لذلك.

٦ - أن يتناسب تخصص المتقدم مع البرامج التي يمنحها المعهد العالي للدراسات الإسلامية.

ثانيًا: الدكتوراة (خارج المنحة)

عقدت وزارة الأوقاف بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية بروتوكولًا جديدًا لإضافة برنامج الدكتوراة، حيث خصصت للعاملين بوزارة الأوقاف الحاصلين على الماجستير من المعهد (خارج المنحة) أو من خارج المعهد منح دكتوراة، على أن يتحمل الباحث الدارس نسبة ٥٠% من المصروفات الدراسية، وتتحمل وزارة الأوقاف نسبة ٢٥%، ويتحمل المعهد نسبة ٢٥%.

علمًا بأن برامج الدكتوراة المتاح التقدم بها في المعهد العالي للدراسات الإسلامية هي: (الشريعة الإسلامية، اللغة العربية وآدابها، التاريخ والحضارة الإسلامية، الجغرافيا، الفلسفة، علم الاجتماع)، وهي معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

واشارت الى انه يحق للعاملين المعينين على درجة وظيفية بالأوقاف التقديم لمنحة الدكتوراة لكل مما يأتي:

١ - الحاصلين على درجة الماجستير ضمن المنحة الدراسية للعاملين بوزارة الأوقاف بشرط ألا يقل تقدير الماجستير عن (ممتاز).

٢ - الحاصلين على درجة الماجستير من جامعة الأزهر أو أي من الجامعات المصرية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات خارج منحة الأوقاف، بشرط ألا يقل تقدير الماجستير عن (ممتاز).

٣ - اجتياز الاختبارات المقررة لذلك.

فعلى الراغبين من الأئمة والواعظات والعاملين بالأوقاف في الحصول على منحة الماجستير أو الدكتوراة، ممن ليسوا مقيدين بأي مرحلة من مراحل الدراسات العليا، التقدم وملء النموذج التالي في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخه.

وشددت على انه سيتم استبعاد من لم تنطبق عليه الشروط في أي مرحلة من مراحل التقديم.

