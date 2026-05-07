جيش الاحتلال يزعم تفكيك أكثر من 200 بنية تحتية تابعة لـحزب الله ومصادرة 1000 قطعة سلاح

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا إلى سكان بلدات دير الزهراني وبفروة وحبوش بمحافظة النبطية جنوبي لبنان بضرورة إخلاء منازلهم فورا .

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له أن قوات لواء غفعاتي قضت على نحو 90 عنصرا مسلحا جنوبي لبنان.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قوات لواء غفعاتي فككت أكثر من 200 بنية تحتية تابعة لـحزب الله وصادرت 1000 قطعة سلاح.

وبحسب البيان الصهيوني ؛ فقد قصف جيش الاحتلال بنية لإنتاج الأسلحة ومواقع عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة النبطية اليوم بجانب استهداف نحو 20 موقعا وبنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان الليلة الماضية.

وكشف الجيش الإسرائيلي أن عناصره استهدفت خلية كانت تنقل أسلحة بواسطة شاحنة في جنوب لبنان.

وختم الجيش الإسرائيلي بيانه بالقول : غاراتنا شملت مخازن أسلحة ومنصة مسيرات ومباني استخدمت لإطلاق طائرات مسيرة نحو قواتنا.