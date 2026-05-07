تصعيد في جنوب لبنان .. الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع حزب الله

أكد الجيش الإسرائيلي أنه قام، أمس، بشن هجمات على أكثر من 15 موقعًا لحزب الله في مناطق عدة بجنوب لبنان، وفق ما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف المناطق الجنوبية في لبنان، منذ صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى جدد، وسط تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

رد حزب الله بالصواريخ

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق عددًا من الصواريخ باتجاه قواته في جنوب لبنان، إلا أن هذه الهجمات لم تُسجّل أي إصابات حتى الآن.