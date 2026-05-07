إسرائيل تنذر بإخلاء 3 بلدات في جنوب لبنان.. تصعيد عسكري وتطورات ميدانية متسارعة

أكدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، دانا أبو شمسية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر تحذيرات عاجلة لسكان عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان بضرورة الإخلاء الفوري، تمهيدًا لسلسلة غارات عسكرية جديدة، وسط مخاوف من تصاعد العمليات الميدانية في المنطقة.

اغتيالات واستهداف عناصر حزب الله

وأوضحت المراسلة أن بيانًا سابقًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن القضاء على 220 عنصرًا من حزب الله، بينهم قائد قوات الرضوان، مع تبني رسمي للعملية من قبل وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

التسابق مع الاتفاقات الدولية

أشارت دانا أبو شمسية إلى أن إسرائيل قد تسارع الزمن لتنفيذ أكبر عدد من عملياتها داخل الأراضي اللبنانية خشية أي اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، موضحة أن التسريبات الأخيرة للاتفاق أثارت تساؤلات حول مدى تقييد إسرائيل في العمق اللبناني.

اجتماعات الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي

أوضحت المراسلة أن اجتماع الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي أمس ركز على العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة، حيث أكد نتنياهو اتصالاته اليومية مع فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار التنسيق المستمر بشأن الوضع الميداني على الحدود اللبنانية.